Eigene Meme-Coin: Missbraucht Trump die Krypto-Welt?

Was ist der Trump-Coin?

Kurz vor seiner Vereidigung führte US-Präsident Trump eine eigene Kryptowährung "$TRUMP" ein. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Meme-Coin. Der Ansturm war so groß, dass die Gesamtbewertung innerhalb der ersten Stunden auf mehrere Milliarden Dollar anstieg . Auch First Lady Melania Trump brachte ihren eigenen Meme-Coin heraus: "$MELANIA"

Wer macht Gewinn?

Was ist die Kritik?

Auf der einen Seite wird Trump für seine Krypto-Versprechen gefeiert. Auch der starke Ansturm auf den Trump-Coin zeigt die Begeisterung in der Branche. Doch auf der anderen Seite gingen bei vielen Experten und Anlegern die Alarmglocken an.

Wenn man Geld an jemanden leitet, der in einer Machtposition ist, geht es normalerweise darum, sich bei ihm einzuschmeicheln, oder?

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Was gibt es für Regeln?

"Was rechtlich erlaubt ist und was nicht, ist derzeit eine sich ständig bewegende Sache, denn das Gesetz ist das, was die Gesetzgeber festlegen", erklärt der Jurist für Kryptowährungen Preston Byrne in seiner Analyse. Und weiter: "Gesetzesreformen wurden bereits von der Trump-Administration versprochen, und wenn die Einführung von '$TRUMP' ein Hinweis ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir diese Reformen bald erleben werden."