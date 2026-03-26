Update am Abend: Buckelwal, Spritpreise und AfD

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Gelingt die Rettung des Buckelwals? Werden die Spritpreise jetzt günstiger? Und spaltet sich die AfD an der Trump-Frage? Die Themen des Tages im Überblick.

Kann der Wal noch gerettet werden?

Das ist passiert: Die möglicherweise letzte Rettungsaktion des vor dem Timmendorfer Strand gestrandeten Buckelwals ist im Gange. Zwei Bagger, davon einer schwimmfähig, gruben zunächst eine Rinne, um sich langsam an den über zwölf Meter langen Meeressäuger heranzuarbeiten.

Die möglicherweise letzte Rettungsaktion des vor dem Timmendorfer Strand gestrandeten Buckelwals ist im Gange. Zwei Bagger, davon einer schwimmfähig, gruben zunächst eine Rinne, um sich langsam an den über zwölf Meter langen Meeressäuger heranzuarbeiten. Das ist der Hintergrund: Der Buckelwal war Montagmorgen auf der Sandbank entdeckt worden. Am Dienstag war ein Rettungsversuch mit einem kleinen Saugbagger gescheitert. Zuvor waren bereits andere Versuche fehlgeschlagen.

Der Buckelwal war Montagmorgen auf der Sandbank entdeckt worden. Am Dienstag war ein Rettungsversuch mit einem kleinen Saugbagger gescheitert. Zuvor waren bereits andere Versuche fehlgeschlagen. Das sagen Experten: Die Begutachtung durch den Taucher habe ergeben, dass es um das Tier offenbar relativ gut steht, sagte Stephanie Groß vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW). Der Buckelwal reagiere auf Annäherung, der Kopf liege zwar im Flachwasser, er könne diesen aber noch anheben. Ganz geschafft hätte es der Wal selbst bei einer erfolgreichen Befreiung aber noch nicht. Da die Ostsee nicht sein natürlicher Lebensraum ist, muss er wieder zurück in die Nordsee und dann weiter in den Atlantik gelangen.

Bundestag beschließt Spritpreispaket

Das ist passiert: Der Bundestag hat erste Maßnahmen gegen die deutlich gestiegenen Tankstellenpreise im Zuge des Iran-Kriegs beschlossen. Künftig sollen Tankstellen nur noch einmal am Tag, um 12 Uhr, die Preise erhöhen dürfen. Preissenkungen sollen immer möglich sein.

Der Bundestag hat erste Maßnahmen gegen die deutlich gestiegenen Tankstellenpreise im Zuge des Iran-Kriegs beschlossen. Künftig sollen Tankstellen nur noch einmal am Tag, um 12 Uhr, die Preise erhöhen dürfen. Preissenkungen sollen immer möglich sein. Das ist der Hintergrund: Im Durchschnitt melde eine Tankstelle pro Tag 20 Preisveränderungen, in der Spitze seien es 50, erklärt das Bundeskartellamt. Dadurch verlören Preisvergleichs-Apps an Wert. Die neue Regel soll Abhilfe schaffen.

Im Durchschnitt melde eine Tankstelle pro Tag 20 Preisveränderungen, in der Spitze seien es 50, erklärt das Bundeskartellamt. Dadurch verlören Preisvergleichs-Apps an Wert. Die neue Regel soll Abhilfe schaffen. Das sagen Kritiker: Der Bundesverband Freier Tankstellen weist darauf hin, dass ein erheblicher Grund für die im europäischen Vergleich hohen Kraftstoffpreise in Deutschland die politisch festgelegten Kostenanteile seien - wie die Energiesteuer, die CO2-Bepreisung und die Mehrwertsteuer. Der Bundesverband der Deutschen Industrie warnt vor tiefgreifenden und riskanten Eingriffen in das Wettbewerbsrecht.

heute Xpress am 26.03.2026 um 12:10 Uhr. 26.03.2026 | 1:37 min

Grabenkämpfe in der AfD

Das ist passiert: Die AfD-Bundestagsfraktion hatte Stefano Forte eingeladen, den Präsidenten der "Young Republicans", einen glühenden Trump-Unterstützer. Wer nicht zur Veranstaltung kam, waren die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla. Nach ZDF-Informationen war das nicht der Terminlage geschuldet. Beide hatten den US-Präsidenten zuvor für das Vorgehen gegen Iran scharf kritisiert.

Die AfD-Bundestagsfraktion hatte Stefano Forte eingeladen, den Präsidenten der "Young Republicans", einen glühenden Trump-Unterstützer. Wer nicht zur Veranstaltung kam, waren die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla. Nach ZDF-Informationen war das nicht der Terminlage geschuldet. Beide hatten den US-Präsidenten zuvor für das Vorgehen gegen Iran scharf kritisiert. Das ist der Hintergrund: Seit dem Angriff der USA auf Iran streitet die AfD über den Umgang mit dem US-Präsidenten. Die Parteispitze geht offen auf Distanz. Das passt nicht jedem.

Seit dem Angriff der USA auf Iran streitet die AfD über den Umgang mit dem US-Präsidenten. Die Parteispitze geht offen auf Distanz. Das passt nicht jedem. Das sagt ZDF-Korrespondentin Nicole Diekmann: Der US-Präsident galt der AfD lange als Gallionsfigur. Das Kalkül: Hoffnung auf Rückenwind bei einem etwaigen Verbotsverfahren und, auch nicht ganz unwichtig, Erfolge in den traditionell eher den USA zugeneigten westlichen Bundesländern. Vor dem Hintergrund der sehr putin- und russlandfreundlichen Haltung der innerhalb der AfD sehr einflussreichen Ost-Landesverbände ein Drahtseilakt. [...] Mit seinem Angriff auf Iran gemeinsam mit Israel hat Trump nun den Bogen überspannt.

Markus Lanz am 12. März 2026 ab 00:00 Uhr. 12.03.2026 | 45:28 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Ratgeber: Neue Regeln für Urlaub in Europa

Höhere Eintrittspreise, Änderungen bei der Maut und bei ETA: Urlauber erwarten in diesem Jahr unter anderem höhere Kosten. Auf welche Veränderungen sich Reisende einstellen müssen.

Volle Kanne am 19.03.2026 um 09:05 Uhr 19.03.2026 | 1:06 min

Sport

Zum dritten Mal in Folge droht Italien, eine Fußball-WM zu verpassen. Vor dem Playoff-Halbfinale gegen Nordirland ist der viermalige Weltmeister sich selbst der größte Gegner.

ZDF sportstudio am 26.03.2026 um 13:59 Uhr. 26.03.2026 | 1:30 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Das Warten hat ein Ende: Ein erster Teaser für die neue "Harry Potter"-Streaming-Serie ist veröffentlicht worden. Die erste Staffel von "Harry Potter und der Stein der Weisen" soll schon Ende des Jahres zu sehen sein.

hallo Deutschland am 26.03.2026 um 12:16 Uhr. 26.03.2026 | 0:43 min

Ein Lichtblick

Zwischen Paris und Berlin geht ein neuer Nachtzug an den Start. Der erste Zug des niederländisch-belgischen Bahn-Unternehmens European Sleeper startet heute (18:03 Uhr) vom Pariser Gare du Nord Richtung Bundeshauptstadt. Dreimal pro Woche ist die Nachtzugverbindung zwischen beiden Metropolen unterwegs. Die Fahrzeit beträgt rund 16 Stunden.

Quelle: ZDF/2024 Ampersand

Streaming-Tipps für den Abend

Wie kann Frieden in einer Welt voller Konflikte entstehen - und was können Menschen überall auf der Welt dazu beitragen? Diesen Fragen gehen die internationale Sonderkorrespondentin des ZDF, Katrin Eigendorf, und der Dokumentarfilmer und Grimme-Preisträger, Carl Gierstorfer, in der zweiteiligen "auslandsjournal"-Dokumentation "So geht Frieden!" nach.

Frieden ist kein Zustand, sondern ein Prozess, der von Menschen gestaltet wird. Frieden entsteht nicht von selbst. Er wird möglich, wenn Menschen Brücken bauen und Konflikte lösen. 25.03.2026 | 44:12 min

Rezept des Tages: Osterhasen aus Hefeteig

Ostern steht vor der Tür und Bäckerin Sophie Hinkel hat das perfekte Rezept dafür: Ein Osterhase aus Hefeteig. Neben dem Geschmack bringt der Hase auch die richtige Osterstimmung in die Stube.

Volle Kanne am 24.03.2026 um 09:05 Uhr. 24.03.2026 | 7:37 min

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