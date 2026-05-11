Update am Abend: BSW-Austritte, Sabotageversuche und VW-Umbau

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der Austritt weiterer BSW-Abgeordneter aus ihrer Partei stellt die Regierung in Thüringen vor große Herausforderungen. Derweil melden Ermittler weitere mögliche Sabotage-Versuche am Stromnetz in Deutschland. Und: Bei Volkswagen bleibt der große interne Knall zwar aus. Aber das beschlossene weitreichende Umbauprogramm für den Konzern birgt weiterhin Zündstoff.

BSW-Krise in Thüringen eskaliert weiter

Das ist passiert: Neun weitere BSW-Abgeordnete in Thüringen haben angekündigt, die Partei zu verlassen - darunter auch Vize-Ministerpräsidentin und Finanzministerin Katja Wolf, Digitalminister Steffen Schütz und Umweltminister Tilo Kummer. Sie wollen die sogenannte Brombeer-Koalition mit CDU und SPD aber weiterführen. Es bestehe noch immer eine BSW-Fraktion mit zwölf Mitgliedern, sagte Wolf. Über das weitere Vorgehen will die Fraktion kommende Woche beraten.

Neun weitere BSW-Abgeordnete in Thüringen haben angekündigt, die Partei zu verlassen - darunter auch Vize-Ministerpräsidentin und Finanzministerin Katja Wolf, Digitalminister Steffen Schütz und Umweltminister Tilo Kummer. Sie wollen die sogenannte Brombeer-Koalition mit CDU und SPD aber weiterführen. Es bestehe noch immer eine BSW-Fraktion mit zwölf Mitgliedern, sagte Wolf. Über das weitere Vorgehen will die Fraktion kommende Woche beraten. Das ist der Hintergrund: Der Thüringer Landesverband des BSW liegt mit der Bundesspitze schon lange über Kreuz. Im Kern geht es um die Frage, ob sich die Partei an der Landesregierung beteiligen sollte oder nicht. In dem Streit waren bereits am Mittwoch drei Abgeordnete aus Partei und Fraktion in Thüringen ausgetreten. Sie hatten die Gründung einer neuen Partei angekündigt.

Der Thüringer Landesverband des BSW liegt mit der Bundesspitze schon lange über Kreuz. Im Kern geht es um die Frage, ob sich die Partei an der Landesregierung beteiligen sollte oder nicht. In dem Streit waren bereits am Mittwoch drei Abgeordnete aus Partei und Fraktion in Thüringen ausgetreten. Sie hatten die Gründung einer neuen Partei angekündigt. Das sagt unsere Korrespondentin Melanie Haack: Mit der heutigen Entscheidung hätten sich die Thüringer "endgültig von der Bundesspitze und Sahra Wagenknecht abgenabelt", berichtet sie aus Erfurt. Möglich sei, dass die Abgeordneten in der kommenden Woche auch aus der Fraktion austreten und eine neue Partei gründen. Für die Koalition gehe es nun darum, das "Chaos mit drei parteilosen Ministern in der Regierung" der Bevölkerung zu erklären. Zudem wolle die Linke "nicht länger als Mehrheitsbeschaffer" agieren. Ihre Kooperation werde sie sich jetzt "noch teurer erkaufen lassen", so Haack.

heute Xpress, 04.09.2026, ab 15 Uhr 04.09.2026 | 0:25 min

Nächster Sabotage-Verdacht an Umspannwerk

Das ist passiert: Im nordrhein-westfälischen Weisweiler hat es möglicherweise einen weiteren Fall von Sabotage an einem Umspannwerk gegeben. Ein Spaziergänger fand eine Art von Abschussvorrichtung. Die Polizei hält ein Bekennerschreiben für echt und fahndet bundesweit nach einem 49-Jährigen aus dem Ruhrgebiet. Auch in Dormagen und Ganderkesee gab es Einsätze.

Im nordrhein-westfälischen Weisweiler hat es möglicherweise einen weiteren Fall von Sabotage an einem Umspannwerk gegeben. Ein Spaziergänger fand eine Art von Abschussvorrichtung. Die Polizei hält ein Bekennerschreiben für echt und fahndet bundesweit nach einem 49-Jährigen aus dem Ruhrgebiet. Auch in Dormagen und Ganderkesee gab es Einsätze. Das ist der Hintergrund: In dieser Woche gab es ähnliche Sabotageversuche bereits an weiteren Umspannwerken in Deutschland - betroffen waren Anlagen im brandenburgischen Jänschwalde und in Bergheim (NRW). Hinterleute der teils ähnlich verübten Taten konnten bislang nicht ausfindig gemacht werden.

heute Xpress, 04.09.2026, ab 15 Uhr 04.09.2026 | 1:13 min

Gigantisches Umbauprogramm bei Volkswagen

Das ist passiert: Volkswagen plant das größte Umbauprogramm seiner Geschichte, um Kosten zu sparen und wieder wettbewerbsfähig zu werden. Bis zu ein Viertel des Managements soll abgebaut werden, Werksschließungen sind zunächst vermieden oder vertagt. Jeder sechste Mensch im weltweiten Konzern muss allerdings in den nächsten Jahren gehen. Gestern am späten Abend hat der Aufsichtsrat den Plänen einstimmig zugestimmt. Die wichtigsten Fragen und Antworten finden Sie hier im Überblick.

Volkswagen plant das größte Umbauprogramm seiner Geschichte, um Kosten zu sparen und wieder wettbewerbsfähig zu werden. Bis zu ein Viertel des Managements soll abgebaut werden, Werksschließungen sind zunächst vermieden oder vertagt. Jeder sechste Mensch im weltweiten Konzern muss allerdings in den nächsten Jahren gehen. Gestern am späten Abend hat der Aufsichtsrat den Plänen einstimmig zugestimmt. Die wichtigsten Fragen und Antworten finden Sie hier im Überblick. Das ist der Hintergrund: Wie viele andere Autobauer auch steckt Volkswagen tief in der Krise, unter anderem wegen des eingebrochenen China-Geschäfts und der US-Zollpolitik. Der Vorstand, die Gewerkschaften und das Land Niedersachsen stritten bis zuletzt um den richtigen Kurs. Die Einigung gilt daher als wichtiger Teilerfolg - Einigkeit aus Notwendigkeit, wie der Leiter unseres Landesstudios in Niedersachsen, Peter Kunz, analysiert.

Wie viele andere Autobauer auch steckt Volkswagen tief in der Krise, unter anderem wegen des eingebrochenen China-Geschäfts und der US-Zollpolitik. Der Vorstand, die Gewerkschaften und das Land Niedersachsen stritten bis zuletzt um den richtigen Kurs. Die Einigung gilt daher als wichtiger Teilerfolg - Einigkeit aus Notwendigkeit, wie der Leiter unseres Landesstudios in Niedersachsen, Peter Kunz, analysiert. Das sagt unsere Reporterin Svenja Bergerhoff: "Von Erleichterung kann und darf man noch nicht sprechen", berichtet sie vom VW-Standort in Hannover. Zu dem neuen Sparplan seien weiterhin nur Eckpunkte bekannt. "Die beste Nachricht ist eigentlich, dass eine Eskalation abgewandt wurde, dass die Dringlichkeit der Lage von VW von allen erkannt wurde" und Konzern, Land und Arbeitnehmerseite eine gemeinsame Lösung gefunden hätten. Nun habe der Vorstand den klaren Auftrag, die Auslastung der strauchelnden VW-Werke sicherzustellen. Das müsse nicht zwangsläufig mit Autos, sondern könne auch etwa mit Rüstungs- und Industrieprodukten gewährleistet werden.

Eine ausführliche Analyse der Reformen bei VW bei meinen Kollegen von ZDFheute live können Sie hier nachschauen.

ZDF-Morgenmagazin, 04.09.2026, ab 05:30 Uhr 04.09.2026 | 1:37 min

ZDFheute Update am Abend : Die Nachrichten des Tages kompakt zum Feierabend Keine Zeit für endlose Nachrichtenfeeds? Der Newsletter bündelt die wichtigsten Themen, Hintergründe und Analysen in fünf Minuten Lesezeit von Montag bis Freitag. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Grafik des Tages

Quelle: ZDF | Forschungsgruppe Wahlen

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist die AfD mit Abstand stärkste Partei. Sie kommt im Politbarometer Extra auf 41 Prozent. Im Vergleich zu 2021 dürfte sie so ihr Ergebnis in etwa verdoppeln. Die CDU müsste mit starken Verlusten rechnen.

Ratgeber: Wer der Sammelklage gegen DAZN beitreten kann

Die Verbraucherzentrale geht wegen Preiserhöhungen in einer Sammelklage gegen den Streamingdienst DAZN vor. Wie man sich anschließen kann und was Sammelklagen Verbrauchern bringen, erfahren Sie von meiner Kollegin Viviane Rinderknecht.

Volle Kanne, 03.09.2026, ab 09:05 Uhr 03.09.2026 | 0:54 min

Sport

Basketball: Heute beginnt in Berlin die 20. Weltmeisterschaft der Frauen. Es ist die zweite Heim-WM für die deutsche Mannschaft nach 1998. Als klarer Favorit gelten die USA:

Sehen Sie hier die sportstudio-Doku "Macherinnen" über den Weg der deutschen Nationalmannschaft zur Heim-WM. 28.08.2026 | 58:32 min

Fußball: Vincent Kompany entpuppt sich für den FC Bayern als absoluter Glücksgriff - und das sowohl auf als auch neben dem Platz. Wie der Trainer eine neue Ära prägen kann, beleuchtet die aktuelle Folge der Sendung Bolzplatz:

ZDFsportstudio, 03.09.2026, 17 Uhr 03.09.2026 | 16:23 min

SailGP: Die Serie macht erstmals Halt in Valencia. Für Americas-Cup-Fans ist die Stadt keine Unbekannte - bereits 2007 war die Stadt Austragungsort des legendären Segelwettbewerbs. Das ZDF zeigt den SailGP am Wochenende im Livestream.

ZDF-Morgenmagazin, 04.09.2026, ab 05:30 Uhr 04.09.2026 | 1:12 min

Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Mehr als eine Woche nach den verheerenden Sturzfluten in Nepal sind zwei Männer lebend aus einem Tunnel gerettet worden. Sie waren in einem Wasserkraftwerk eingeschlossen.

heute Xpress, 04.09.2026, ab 9 Uhr 04.09.2026 | 1:17 min

Auf die Ohren

"Militär & Macht - die Analyse": Nach dem mutmaßlich russischen Anschlagsversuch von Leipzig diskutiert Europa über Konsequenzen. Was Putins Schattenflotte damit zu tun hat, warum neue Drohnen die Ukraine unter Druck setzen und wie der Westen reagieren könnte, hören Sie in der neuen Folge.

"heute journal - der Podcast": Wahlforscher messen eine enorme Polarisierung vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Kann man das noch gemeinsam lösen? Darüber sprechen Helene Reiner und Dunja Hayali mit dem Aktivisten Max Schneller, der als "maximal.demokratisch" bekannt ist, und mit dem Politikwissenschaftler Christian Stecker von der TU Darmstadt.

03.09.2026 | 52:01 min

Streaming-Tipps für den Abend

"Spyon": Fünf speziell begabte Azubis kämpfen sich zwischen streng geheimen Operationen und deutschem Behördenmief durch die Ausbildung zum Spion. Doch welche Gurkentruppe hat Ausbilder Voss denn hier zusammengestellt? (Comedy-Serie, 8 Folgen à 25 Min.)

Sehen Sie hier Folge 1: "Der perfekte Spion" 04.09.2026 | 23:45 min

"Die unheimliche Macht der Konzerne": Multinationale Transportunternehmen, globale Lebensmittelkonzerne und Luxusfirmen - lassen sich scheinbar übermächtige Holdings von Politik und Gesellschaft überhaupt noch kontrollieren? (Doku-Miniserie, 3 Folgen à 45 Min.)

Sehen Sie hier Folge 1: "Giganten des Konsums" 24.08.2026 | 44:03 min

Rezept des Tages: Imam Baildi

Imam Baildi sind mit einer Zwiebel-Tomaten-Mischung gefüllte Auberginen, die langsam im Ofen schmoren und dabei wunderbar weich und aromatisch werden. Für das Rezept finden Sie hier den Download. Nadia-Alexia Challah zeigt die Zubereitung:

Volle Kanne, 04.09.2026, ab 09:05 Uhr 04.09.2026 | 8:47 min

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