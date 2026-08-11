Update am Morgen: Bilger auf Pannenfahrt, heute fährt er Fähre

Bilger auf Pannenfahrt im ICE, heute fährt er Fähre

Guten Morgen,

wenn es stimmt, dass schlechte Presse besser ist als gar keine Presse, dann läuft es gerade rund für Steffen Bilger (CDU). Am Montag war der neue Verkehrsminister im Rahmen seiner Sommerreise im ICE von Hamburg nach Berlin unterwegs, als die Klimaanlage in seinem Wagen ausfiel.

Bilger musste den Wagen wechseln. Für die Sicherheit der Fahrgäste konnte nicht mehr garantiert werden. "Bahn-Minister kämpft mit den Widrigkeiten der Bahn", lauteten sinngemäß die Instagram-Storys und Sharepics in den sozialen Medien. Mein Kollege Johannes Lieber, der Bilger begleitet, wusste noch zu berichten, dass dessen Anschlusszug Verspätung hatte.

Knapp zwei Wochen ist Bilger gerade mal im Amt. Schon jetzt kommt er häufiger in den Medien vor als sein Vorgänger, Patrick Schnieder (CDU). Von ihm hat Bilger die Sommerreise geerbt, die ihn heute nach Schleswig-Holstein führt. In Neumünster wird Bilger öffentlich zugängliche Ladestationen für E-Autos und E-Lkw besichtigen.

Außerdem wird der Minister in der Kieler Bucht auf einer autonomen Fähre mitfahren: 20 Meter breit, acht Meter lang und noch fahren echte Kapitäne mit, die die Fähre überwachen.

Es ist nicht davon auszugehen, dass die Fähre ähnliche technische Probleme hat wie die Klimaanlagen der Bahn. Immerhin ist die Fähre bereits seit mehreren Jahren im Einsatz. Aber falls doch, hätte Bilger gleich die nächste Schlagzeile produziert. Wäre ja auch was.

Herzliche Grüße aus Berlin,

Dominik Rzepka, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

Was im Nahen Osten passiert ist

USA wollen Minen in Hormus beseitigt haben: Die USA haben laut Präsident Donald Trump die gesamte Straße von Hormus von iranischen Minen geräumt. Die US-Marine sei derzeit die einzige Macht, die die strategisch wichtige Ölroute kontrolliere, sagt Trump vor Journalisten im Oval Office.

Trump fordert Entschädigungen von Iran: Nach iranischen Forderungen nach Reparationen hat US-Präsident Trump Entschädigungen von Teheran verlangt. "Ich fordere ebenfalls eine Entschädigung von Iran für all die Menschen, die sie mit ihren Bomben am Straßenrand und in zahlreichen Konflikten getötet und schwer verletzt haben", erklärte Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Russland greift Kiew und Saporischschja an: Russland hat ukrainischen Angaben zufolge Kiew und andere Großstädte des Landes erneut mit ballistischen Raketen angegriffen. Dabei wurden allein in der im Süden des Landes gelegenen Stadt Saporischschja mindestens fünf Menschen getötet und weitere 20 verletzt, wie Militärgouverneur Iwan Fedorow auf Telegram schrieb.

Liberale russische Partei von Wahl ausgeschlossen: Russlands Oberstes Gericht hat die liberale Oppositionspartei Jabloko von der Parlamentswahl im September ausgeschlossen - wegen angeblicher Verstöße gegen die Wahlgesetzgebung.

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Was heute noch wichtig ist

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Nach Tod von US-Senator Graham: In South Carolina wird der Ersatz-Kandidat der Republikaner für die Kongresswahlen bestimmt.

Bekanntgabe der Longlist für den Deutschen Buchpreis: Die Auszeichnung für den besten deutschsprachigen Roman wird seit 2005 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels verliehen. In der ersten Runde werden 20 Romane nominiert.

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Der Rhein könnte bald zweigeteilt sein - mit schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen. Was nun getan werden kann, war Thema bei ZDFheute live:

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Was Sie zur Reit-WM wissen müssen: Nach 20 Jahren findet die WM des Reitsports wieder in Aachen statt. Die Vorfreude ist riesig, die Titelchancen aus deutscher Sicht sind gut. Hier alle wichtigen Infos:

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Eine automatische Wetterstation in Syrakus auf der italienischen Insel Sizilien verzeichnete damit heute vor fünf Jahren einen Hitzerekord für Kontinentaleuropa. Ob dieser Sommer da noch rankommt?

Der Juni und Juli dieses Jahr waren in Westeuropa jedenfalls die heißesten jemals gemessenen Sommermonate, so der EU-Klimadienst Copernicus:

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2,2 Millionen Euro vererbte ein Einwohner dem Winzerdorf Auggen in Baden-Württemberg unverhofft. Nun stellt sich die Frage, was mit dem Geld geschehen soll - Ideen gibt es viele.

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Schwimmen ist weit mehr als Sport. Jedes Kind verdient es, sich im Wasser sicher zu fühlen. „ Nathalie Pohl, Extremschwimmerin

Extremschwimmerin Nathalie Pohl hat einen Plan: Schwimmend von Frankfurt nach Köln durch Main und Rhein, für den guten Zweck. Mit dieser Aktion möchte die 31-Jährige darauf aufmerksam machen, dass noch immer zu viele Kinder in Deutschland nicht sicher schwimmen können.

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Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 10.08.2026 | 1:54 min

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Am Dienstag gibt es im Norden einen Mix aus Sonne und zahlreichen Wolken. Sonst sind Wolken eher selten zu sehen. Die Temperatur steigt auf Werte von 18 bis 33 Grad.

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Das Wetter am Dienstag - 11.08.2026 Quelle: ZDF

Zusammengestellt von David Metzmacher