Sachsen-Anhalt: Ramelow will Kooperation von CDU und Linke

Am 6. September findet die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt statt. Nun wirbt Linkenpolitiker Ramelow für eine Zusammenarbeit mit der CDU - und warnt vor einem "Erpressungspotenzial".

Linken-Chef Luigi Pantisano spricht im ZDF-Sommerinterview über die Autoindustrie, den mutmaßlichen Antisemitismus in seiner Partei und die Wahl in Sachsen-Anhalt. 09.08.2026 | 20:10 min

Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow (Die Linke) hat für eine Kooperation seiner Partei mit der CDU plädiert, um eine AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt zu verhindern. "Wer Schaden vom Land Sachsen-Anhalt abwenden will, der muss also in der Lage sein, über Parteigrenzen hinweg miteinander zu reden", sagte Ramelow dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) nach Angaben vom Dienstag.

Es ist die CDU, die rumeiert, statt zu sagen: Wir arbeiten bei Themen zusammen, bei denen wir zusammenarbeiten können. „ Bodo Ramelow, Die Linke

Der Linkspartei-Co-Vorsitzende Luigi Pantisano hatte am Sonntag im ZDF erklärt: "Wir haben in den letzten Jahren als Linke gezeigt, dass wir Verantwortung für dieses Land übernehmen." Das gelte vor allem, wenn es darum gehe, eine AfD-Regierung zu verhindern.

In Sachsen-Anhalt findet am 6. September die Landtagswahl statt. Die CDU liegt derzeit auf dem zweiten Platz und sucht im Wahlkampf Unterstützung von Dieter Hallervorden. 09.08.2026 | 3:07 min

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt steht bevor

Ramelow sagte, was Pantisano zu einer möglichen Unterstützung einer CDU-geführten Regierung in Sachsen-Anhalt gesagt habe, sei "eine Binsenweisheit". Es sei eine handlungsfähige Regierung ohne "das Erpressungspotenzial der AfD" nötig. "Denn was die AfD will, hat sie in ihr Regierungsprogramm geschrieben", so Ramelow. "Das müsste alle Demokraten zusammenbringen."

In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. In den aktuellen Umfragen liegt die AfD mit großem Vorsprung vor der CDU. Die Linke wird an dritter Stelle gesehen.

Der Wahl-O-Mat für die bevorstehende Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist online. ZDF-Reporterin Annette Pöschel wirft einen Blick auf Kleinparteien nahe der 5-Prozent-Hürde. 06.08.2026 | 1:45 min

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Quelle: AFP