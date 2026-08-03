Update am Morgen: Betretenes Schweigen im Berliner Politikbetrieb

Quelle: ZDF

Guten Morgen,

in Berlin ist der Sommer ausgebrochen, so wie in jedem Jahr: Der Kanzler weilt im Urlaub, der Bundestag hat sich in die parlamentarische Sommerpause verabschiedet. Im Regierungsviertel herrscht saisonale Ruhe, diesmal aber wirkt sie nicht wie ein erleichtertes Aufatmen nach getaner Arbeit, sondern angespannt.

Eine ungeschickte, verstolperte Kabinettsumbildung hat daran sicher ihren Anteil und, mehr noch vielleicht, der furchtbare, abermals islamistisch motivierte Anschlag auf friedlich feiernde Menschen beim CSD. So herrscht im Berliner Politikbetrieb eine merkwürdige Stille, fast schon ein etwas betretenes Schweigen.

Das hat auch mit der tiefen Ratlosigkeit der beiden, in gegenseitigem Misstrauen und einer ungeliebten Koalition verbundenen, ehemals großen Volksparteien zu tun. Vor allem wohl, weil der Frust ihrer Wähler ebenso stetig ansteigt wie die Umfrageergebnisse für Parteien am linken und rechten Rand des demokratischen Spektrums, besonders der AfD.

Das zeigt sich auch im ZDF-Sommerinterview mit Bärbel Bas. Wenn die Arbeitsministerin, die zugleich als SPD-Vorsitzende amtiert, ihre eigene Rentenreform maximal distanziert als kleineres Übel verkauft, klingt Verzweiflung durch. Ebenso wie bei Ost-Ministerpräsidenten von der CDU, die nun plötzlich - gegen den Kanzler-Kurs - die Rente mit 63 retten wollen. Und wenn die SPD in Sachsen-Anhalt, von Existenzangst getrieben, gar die fünf-Prozent-Hürde absenken möchte, wirkt das in all seiner Hilflosigkeit geradezu anrührend.

SPD-Vorsitzende Bärbel Bas im ZDF-Sommerinterview 02.08.2026 | 19:26 min

Solche Aktionen aber helfen natürlich nicht, das über viele Jahre verloren gegangene Vertrauen zurückzugewinnen. Schon gar nicht in den tief enttäuschten Kernklientels von SPD und Union. Mit den Floskeln der Vergangenheit wird besonders die SPD ihre Wähler nicht überzeugen. Die Menschen sind weiter, als viele Politiker ihnen zutrauen. Sie verstehen sehr genau, dass sich die Folgen einer über lange Zeit verfehlten Wirtschaftspolitik nicht über Nacht beheben lassen - und dass dazu besondere Anstrengungen notwendig sind. Mit Neidkampagnen für höhere Erbschafts- oder Vermögenssteuern ist es nicht getan.

Die SPD war immer stolz auf ihre Tradition als Partei der hart arbeitenden, ehrlichen Malocher, die nach den Regeln spielen. Dass sie genau diese Menschen zugunsten einer Vielzahl von Empfängern großzügiger Sozialtransfers vernachlässigt hat, rächt sich nun. Und die Enttäuschung in der Union über die gebrochenen Versprechen des Kanzlers, Stichwort Schuldenbremse, lässt nicht nur Konservative knurren.

Wenn die Volksparteien zu alter Glaubwürdigkeit zurückfinden wollen, müssen sie sich zunächst selbst wieder treu werden. Das aber erfordert Disziplin, von allen Seiten.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche!

Frank Buchwald, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

Was im Nahen Osten und in Iran passiert ist

Trump kündigt für heute neue Gespräche mit Iran an: US-Präsident Donald Trump hat nach der vorläufigen Absage weiterer Angriffe auf Iran eine neue Gesprächsrunde mit Vertretern der Islamischen Republik angekündigt. Die Verhandlungen sollten am Montag stattfinden, sagte er am Sonntagabend (Ortszeit) an Bord der Präsidentenmaschine auf dem Flug von New Jersey nach Washington. Wo die Gespräche geführt werden sollen, ob sie auf mehrere Tage angelegt sind und wer genau daran beteiligt ist, ließ er offen.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 02.08.2026, 22:02 02.08.2026 | 0:57 min

Weiterer "Blitzermarathon" startet: An der Kontrollwoche vom 3. bis zum 9. August nehmen nach Angaben des ADAC 13 Bundesländer teil - Bayern, Sachsen und das Saarland sind nicht dabei.

Hitze breitet sich von Süden nach Norden aus: Die Temperaturen steigen im Südwesten auf bis zu 37 Grad. Am Nachmittag drohen einzelne heftige Gewitter, lokal besteht laut DWD auch Unwettergefahr.

Sportlich in den Tag

Nach einem beispiellosen Aufbäumen gegen die FIFA und Gianni Infantino hat der Präsident des Weltfußballverbandes seinen umstrittenen Investorenplan am Wochenende gestoppt. Während die internationale Presse nicht mit Häme spart, fordern allen voran die Kontinentalverbände UEFA und CONCACAF auch personelle Konsequenzen. Wird es tatsächlich eng für FIFA-Boss Gianni Infantino?

Wackelt FIFA-Boss Infantino? : Wie es im Machtkampf im Weltfußball weitergehen könnte Wird es tatsächlich eng für FIFA-Boss Gianni Infantino? Nach den gescheiterten Investorenplänen werden die Rufe nach einem Neuanfang immer lauter. UEFA und Co. lassen nicht locker. mit Video 2:09

Zahl des Tages

Bis zu 30 Kilogramm schwere Hunde dürfen ab heute auf ausgewählten Inlandsflügen der italienischen Lufthansa-Tochter Ita Airway in der Kabine mitfliegen. Der Service "Large Dog On Board" ist nach Angaben der Airline ab sofort buchbar. Ob das Angebot künftig auch auf internationale Verbindungen ausgeweitet wird, ist offen. Der Mutterkonzern Lufthansa hat keine vergleichbaren Pläne.

ZDFheute Xpress, 29.07.2026, 17:33 Uhr 29.07.2026 | 0:51 min

Gesagt

Für viele Familien ist es eine wahre Qual, da sie Tag für Tag in Zelten warten, während viele andere weiterhin in Gefangenschaft sind. „ Nadia Murad, jesidische Nobelpreisträgerin

Zwölf Jahre nach dem Völkermord an den Jesiden im Irak weist die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad auf "zu langsame Fortschritte" auf dem Weg zur Gerechtigkeit für die Volksgruppe hin. Im August 2014 hatte die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) weite Teile des Irak erobert, einschließlich der angestammten Siedlungsgebiete der Jesiden im Sindschar-Gebirge. Der IS verfolgte gezielt Angehörige der jesidischen Minderheit.

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Wie wichtig die Klimaanlage als Technik für die Energiewende ist - dieser Frage geht Physiker Axel Kleidon in der Terra-X-Kolumne nach.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 03.08.2026 | 2:00 min

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So wird das Wetter heute

Am Montag scheint zunächst häufig die Sonne. Nachmittags gibt es mehr Wolken und von West nach Ost ziehen einzelne teils schwere Gewitter durch. Es wird heiß mit 26 bis 37 Grad.

Quelle: ZDF

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.