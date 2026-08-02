Griechenland: Zwei Hubschrauber stoßen bei Löscharbeiten zusammen

Bei Löscharbeiten in Griechenland sind zwei Hubschrauber kollidiert. Die Feuerwehr sucht nach den Besatzungen. Seit Tagen lodern heftige Waldbrände in der Region nahe Athen.

Bei der Bekämpfung der Waldbrände in Griechenland sind am Sonntag zwei Löschhubschrauber zusammengestoßen. (Symbolbild) Quelle: ddp / AA

In Griechenland sind bei den Löscharbeiten westlich von Athen zwei Löschhubschrauber zusammengestoßen und abgestürzt. Die Piloten des einen Hubschraubers haben sich bei der Feuerwehrzentrale per Funk gemeldet, schreibt der griechische Rundfunk ERT.

Das Schicksal der Besatzung des zweiten Hubschraubers ist jedoch weiterhin unklar. Im Gebiet bei der Ortschaft Psatha wurde eine großangelegte Such- und Rettungsaktion eingeleitet, teilte die Feuerwehr mit.

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Video soll Hubschrauber-Absturz zeigen

Das griechische Fernsehen ERT zeigte ein Video, auf dem der Moment des Unglücks zu sehen sein soll. Dabei berührt der eine Hubschrauber den Rotor des anderen. Kurz darauf explodiert der zweite Hubschrauber und stürzt brennend ab. Der Copilot des Helikopters, der nicht sofort abstürzte, sei verletzt worden, berichteten Medien unter Berufung auf Kreise der Feuerwehr.

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Heftige Waldbrände in Griechenland

Unterdessen haben sich die Flammen der schweren Waldbrände rund 50 Kilometer westlich von Athen bis auf wenige Kilometer der Stadt Megara mit rund 36.000 Einwohnern ausgebreitet. Nach ersten Schätzungen wurden seit Freitag mehr als 10.000 Hektar Wald sowie Häuser, Ställe und landwirtschaftliche Flächen zerstört, berichtete der griechische Rundfunk ERT.

Die Waldbrände im Süden Europas breiten sich auch in Griechenland aus. Westlich von Athen hat ein großflächiger Brand bereits Tausende Hektar Wald zerstört. Mehrere Orte mussten evakuiert werden. 02.08.2026 | 0:18 min

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Quelle: dpa, AFP