Bei der Speedweek vom 03. bis 09. August gibt es vermehrt Radarkontrollen. Wie teuer das werden kann und welche Verstöße im Register in Flensburg am häufigsten vertreten sind.

Zu schnelles Fahren ist der häufigste Verkehrsverstoß im Fahreignungsregister - mit einer Blitzerwoche im August wird vielerorts dagegen vorgegangen. Quelle: dpa/Marcel Kuschz; ZDF

In der Blitzerwoche vom 03. bis 09. August gibt es vielerorts wieder verstärkt Geschwindigkeitskontrollen. Ein Blick in das Fahreignungsregister (FAER) in Flensburg zeigt, dass Rasen im Jahr 2025 dort tatsächlich der häufigste Verstoß war - insgesamt wurden dort rund 4,2 Millionen Verkehrsverstöße vermerkt.

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Die Statistik zeigt allerdings nicht, wie oft Fahrerinnen und Fahrer insgesamt geblitzt wurden - denn im FAER werden laut Bundesverkehrsministerium nur Verstöße erfasst, mit denen Verkehrsteilnehmende sich oder andere direkt gefährden. Dazu zählen etwa Vergehen, die mit einem oder mehreren Punkten geahndet werden oder zum Entzug der Fahrerlaubnis führen.

Wer in Flensburg Punkte hat, konnte sie wegen einer rechtlichen Grauzone bisher an Bekannte oder Dienstleister übertragen. Dieses Schlupfloch soll nun geschlossen werden. 16.01.2026 | 1:45 min

Rund 2,5 Millionen Geschwindigkeitsverstöße wurden allein 2025 im FAER registriert, wie Daten des Kraftfahrtbundesamtes zeigen. Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, im Vergleich zu den Jahren vor der Corona-Pandemie jedoch ein Rückgang. 2018 etwa wurden 3,1 Millionen Geschwindigkeitsüberschreitungen erfasst.

Entwicklung der Verkehrsverstöße ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Was Tempoverstöße kosten

Aber auch für geringfügigere Vergehen, die nicht im FAER landen, können Zahlungen fällig werden. Welcher Betrag und welche zusätzlichen Strafen nach Tempo und Ortslage für Pkw und Motorräder gelten, zeigt unsere Tabelle.

Bußgeldkatalog: Alle Strafen im Überblick ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Wer mit dem Auto mehr als 20 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt, erhält zusätzlich zur Geldstrafe einen Punkt in Flensburg. Ab 31 Kilometern pro Stunde innerorts und 41 außerorts gibt es zwei Punkte sowie ein Fahrverbot.

Für Pkw mit Anhänger, Passagierbusse sowie Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen oder mit gefährlichen Gütern gelten eigene Tabellen mit etwas höheren Bußgeldern.

Aufheulende Motoren, quietschende Reifen und illegale Straßenrennen - vor allem junge Männer messen sich gerne mit anderen "Auto-Posern" und sorgen mit ihrem Lärm für Ärger bei Anwohnern. 08.06.2025 | 30:02 min

Register in Flensburg: Deutlich mehr Männer als Frauen erfasst

Männer machen einen deutlich größeren Anteil der im Flensburger FAER erfassten Verkehrssünder aus: Zu Jahresbeginn waren dort rund 7,6 Millionen männliche und knapp 2,5 Millionen weibliche Verkehrsteilnehmende registriert.

Allerdings besitzen auch etwas mehr Männer als Frauen einen Führerschein. Zum Jahresbeginn 2026 waren etwa 30,8 Millionen Führerscheine von Männern und 25,7 Millionen von Frauen im Zentralen Fahreignungsregister erfasst - insgesamt gibt es demnach mehr als 56 Millionen Fahrerlaubnisse in Deutschland.

Geschwindigkeitsverstöße von Männern und Frauen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Bei den Geschwindigkeitsverstößen zeigt sich ein ähnliches Bild: Von den 2,5 Millionen Geschwindigkeitsverstößen im FAER entfielen 2025 rund 77 Prozent auf Männer, rund 23 Prozent auf Frauen.