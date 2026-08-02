Im Flensburger Register erfasst:Blitzerwoche steht an: Die häufigsten Verkehrsverstöße
von Marie Ries
Bei der Speedweek vom 03. bis 09. August gibt es vermehrt Radarkontrollen. Wie teuer das werden kann und welche Verstöße im Register in Flensburg am häufigsten vertreten sind.
In der Blitzerwoche vom 03. bis 09. August gibt es vielerorts wieder verstärkt Geschwindigkeitskontrollen. Ein Blick in das Fahreignungsregister (FAER) in Flensburg zeigt, dass Rasen im Jahr 2025 dort tatsächlich der häufigste Verstoß war - insgesamt wurden dort rund 4,2 Millionen Verkehrsverstöße vermerkt.
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Die Statistik zeigt allerdings nicht, wie oft Fahrerinnen und Fahrer insgesamt geblitzt wurden - denn im FAER werden laut Bundesverkehrsministerium nur Verstöße erfasst, mit denen Verkehrsteilnehmende sich oder andere direkt gefährden. Dazu zählen etwa Vergehen, die mit einem oder mehreren Punkten geahndet werden oder zum Entzug der Fahrerlaubnis führen.
Rund 2,5 Millionen Geschwindigkeitsverstöße wurden allein 2025 im FAER registriert, wie Daten des Kraftfahrtbundesamtes zeigen. Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, im Vergleich zu den Jahren vor der Corona-Pandemie jedoch ein Rückgang. 2018 etwa wurden 3,1 Millionen Geschwindigkeitsüberschreitungen erfasst.
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Was Tempoverstöße kosten
Aber auch für geringfügigere Vergehen, die nicht im FAER landen, können Zahlungen fällig werden. Welcher Betrag und welche zusätzlichen Strafen nach Tempo und Ortslage für Pkw und Motorräder gelten, zeigt unsere Tabelle.
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Wer mit dem Auto mehr als 20 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt, erhält zusätzlich zur Geldstrafe einen Punkt in Flensburg. Ab 31 Kilometern pro Stunde innerorts und 41 außerorts gibt es zwei Punkte sowie ein Fahrverbot.
Für Pkw mit Anhänger, Passagierbusse sowie Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen oder mit gefährlichen Gütern gelten eigene Tabellen mit etwas höheren Bußgeldern.
Register in Flensburg: Deutlich mehr Männer als Frauen erfasst
Männer machen einen deutlich größeren Anteil der im Flensburger FAER erfassten Verkehrssünder aus: Zu Jahresbeginn waren dort rund 7,6 Millionen männliche und knapp 2,5 Millionen weibliche Verkehrsteilnehmende registriert.
Allerdings besitzen auch etwas mehr Männer als Frauen einen Führerschein. Zum Jahresbeginn 2026 waren etwa 30,8 Millionen Führerscheine von Männern und 25,7 Millionen von Frauen im Zentralen Fahreignungsregister erfasst - insgesamt gibt es demnach mehr als 56 Millionen Fahrerlaubnisse in Deutschland.
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Bei den Geschwindigkeitsverstößen zeigt sich ein ähnliches Bild: Von den 2,5 Millionen Geschwindigkeitsverstößen im FAER entfielen 2025 rund 77 Prozent auf Männer, rund 23 Prozent auf Frauen.
Redaktion: Lukas Wagner
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