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Panorama

Stau-Wochenende erwartet - hier dürfte es voll werden

Ferienreiseverkehr:Volle Autobahnen: Stau-Wochenende erwartet

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Alle Bundesländer in den Sommerferien - das Wochenende dürfte das staureichste der Saison werden, erwarten Automobilclubs. Wo es besonders stocken dürfte.

Bayern, Sauerlach: Autos und Reisebusse stehen auf der Autobahn 8 in Richtung Norden im Stau. Archivbild

Ferienzeit, Stauzeit: Auf vielen Strecken dürfte es voll werden am Wochenende.

Quelle: dpa

Ab Freitagnachmittag sind bundesweit Ferien, als letztes Bundesland starten die Schulen in Bayern in die sechswöchige Sommerpause. Damit sind vorübergehend alle 16 Länder im Ferienmodus. Für die Fahrt über die Autobahn könnte das in den kommenden Tagen zu einer Geduldsprobe werden. Automobilclubs rechnen mit Staus. Der ADAC teilte mit:

Das erste August-Wochenende dürfte eines der staureichsten der Saison werden.

ADAC

Im Süden sei die Staugefahr besonders hoch, prognostiziert der Automobilclub.

Dichter Verkehr vor einer italienischen Autobahnmautstelle in Italien am 15.06.2025.

Mit dem Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen begann die erste größte Reisewelle des Sommers.

18.07.2026 | 0:20 min

Wann und wo könnte es Staus geben?

Mit den meisten Staus rechnet der ADAC am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Wer flexibel sei, sollte ruhigere Alternativrouten planen oder auf einen anderen Reisetag ausweichen. Im vergangenen Jahr sei das erste August-Wochenende das staureichste Wochenende in den zwölf Sommerferien-Wochen gewesen - der ADAC zählte gut 4.200 Staus.

Ein langer Stau auf der Autobahn

Auf deutschen Autobahnen standen Autofahrer im letzten Jahr 866.000 Kilometer im Stau - das sind 7.000 Kilometer mehr als 2024, so der ADAC. Am schlimmsten betroffen sei Nordrhein-Westfalen.

05.02.2026 | 0:24 min

Die Automobilclubs rechneten damit, dass besonders die Autobahnen in Richtung Alpen, Mittelmeer und zu den Küsten von Nord- und Ostsee extrem überlastet sein werden. Besonders stark betroffen seien demnach

  • die Nord-Süd-Verbindungen (A 1, A 5, A 7, A 9, A 61, A 81)
  • die Ost-West-Achsen (A 2, A 3, A 4, A 6, A 8)
  • und auch die Umfahrungen von Hamburg (A 1, A 7),
  • Berlin (A 10, A 100)
  • und München (A 99).

Rund 1.000 Baustellen und Sperrungen verschärften die Lage zusätzlich, erwartet der ADAC. "Die Staus auf den Heimreiserouten werden länger als auf den Anreiserouten", heißt es in der Stauprognose. In einer Woche enden demnach die Ferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Auch in vielen Regionen Skandinaviens neigten sich die Ferien dem Ende entgegen.

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06.07.2026 | 5:58 min

Demo in Österreich gegen zunehmenden Transit-Verkehr

In Österreich kommt am Samstagvormittag noch eine Demonstration am Fernpass in Tirol hinzu. Die Straße ist eine wichtige Nord-Süd-Verbindung von Deutschland nach Österreich und weiter nach Italien. Die Sperre gilt auch für die benachbarte Hahntennjochstraße. Die Behörden raten, die Region weiträumig zu umfahren. Die Demonstranten beklagen die Verkehrsflut auf der Transitstrecke.

In der Schweiz drohen dreieinhalb Stunden Wartezeit am Gotthardtunnel Richtung Süden. Der Automobilclub TCS rechnet dort mit 14 Kilometern Stau. Er empfiehlt Ausweichrouten, etwa über die San Bernardino-Route oder Alpenpässe wie Gotthard, Grimsel, Nufenen und Simplon.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 18.07.2026 um 13:02 Uhr in dem Beitrag "Reisewelle zu Beginn der Sommerferien".
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