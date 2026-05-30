Brenner nach Italien gesperrt - doch Verkehrschaos bleibt aus

Kein Durchkommen am Brenner: Wegen Protesten von Anwohnern ist der für Italien-Reisende wichtige Pass heute stundenlang gesperrt. Lange Staus blieben zunächst aber aus.

Am Samstag wird die Brennerautobahn A13 zwischen Österreich und Italien von 11 bis 19 Uhr wegen Protesten gesperrt. Die Anwohner demonstrieren gegen die hohe Auslastung der Route. 30.05.2026 | 1:26 min

Wegen eines Anwohnerprotests gegen das massive Verkehrsaufkommen ist die Brennerautobahn von Österreich nach Italien am Samstag gesperrt worden. Von 11 bis 19:30 Uhr dürfen Autos die wichtige Alpenquerung nicht befahren. Für Lastwagen trat das Verbot bereits um 9 Uhr morgens in Kraft.

Das Gebiet muss weiträumig umfahren werden. Die Brennerstraße B182, die Ellbögener Straße (L38) und die Stubaitalstraße (B183) dürfen am Samstag nur Fahrer nutzen, die in der Gegend zu tun haben. Sie müssen dafür einen Nachweis erbringen, wie die Buchungsbestätigung für ein Hotel in der Region oder einen Lieferschein.

Ganztägige Sperrung wegen Demo : Was die Brenner-Blockade für Urlauber bedeutet Über den Brenner nach Südtirol oder zum Gardasee? Keine gute Idee an diesem Samstag. Wegen einer Demonstration gegen die Verkehrsflut ist der Pass stundenlang komplett gesperrt. mit Video 2:51 FAQ

"Keine wesentlichen Staus" am Brenner

Der ADAC und das Auswärtige Amt in Berlin hatten vorab gewarnt, dass auf den Ausweichstrecken bis in den Sonntag hinein mit Staus zu rechnen sei. Das befürchtete Verkehrschaos blieb aber zunächst aus. Am Samstagmorgen war die Lage auf den Straßen in der Region ruhig. Auf deutscher Seite gebe es derzeit keine Staus wegen der Sperrung der Brennerautobahn, sagte ein ADAC-Sprecher am Morgen der Nachrichtenagentur AFP.

Auslastung der Brennerautobahn Fast 11 Millionen Autos und rund 2,5 Millionen Lastwagen haben 2025 laut Autobahnbetreiber Asfinag die mautpflichtige Autobahn benutzt. Damit ist die Strecke die verkehrsreichste Nord-Süd-Verbindung der Alpen. Nach Berechnungen des Ökologie- und Verkehrsverbands VCÖ fuhren voriges Jahr fast dreimal so viele Lkw über den Brenner wie über alle Alpen-Transitstrecken der Schweiz.



Quelle: dpa

Teils scheine es zu Diskussionen zwischen Lkw-Fahrern und Grenzbeamten zu kommen, was den Verkehr etwas aufstaue, sagte eine ADAC-Sprecherin. Größere Zwischenfälle wurden aber nicht bekannt.

Wegen der Proteste am Brenner wurde ein Verkehrschaos erwartet, das sich bis nach Deutschland auswirkt. 29.05.2026 | 2:51 min

Auch vom Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC) hieß es am Samstagmorgen, es gebe derzeit "überhaupt keine wesentlichen Staus", es sei "bis jetzt sehr ruhig". "Wir haben schon mit mehr gerechnet", hieß es weiter. Anscheinend hielten sich aber viele Fahrerinnen und Fahrer an die Aufforderung, am Samstag nicht über die Alpen zu fahren. Auch der Ausflugsverkehr blieb trotz des letzten sommerlichen Tages vor den vom Deutschen Wetterdienst angekündigten Gewittern weitergehend aus.

Der ADAC ist am Samstag mit mehreren Staubeobachtern auf Motorrädern vor Ort im Einsatz, um Tipps zu geben und gegebenenfalls Unterstützung zu leisten.

Tausende bei Demo gegen Verkehrsbelastung

Zu der Demonstration gegen die hohe Verkehrsbelastung an der wichtigen Transitstrecke versammelten sich mehrere tausend Menschen. Die Teilnehmer der Veranstaltung in Matrei am Brenner brachten Schilder mit Slogans wie "Genug ist genug!" und "Ruhe im Tal!" mit.

"Es ist sensationell", sagte Protest-Initiator Karl Mühlsteiger zur Zahl der Demonstranten. "Das geht heute in die Geschichte Tirols ein", meinte Mühlsteiger, der Bürgermeister der nahen Gemeinde Gries am Brenner ist. Wegen des Protests ist die Brenner-Route bis zum Abend für Transitfahrten gesperrt. Viele Demonstranten reisten mit Zügen und Fahrrädern an.

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Quelle: dpa