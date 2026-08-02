Nirmal Purja: Leiche von Bergsteiger wird am Broad Peak geborgen

Eine Doku über seine Abenteuer machte Nirmal Purja weltbekannt. Bei einem Lawinenunglück am Broad Peak kam er ums Leben. Nun wird die Leiche des Bergsteigers von Experten geborgen.

Extrembergsteiger Nirmal Purja wurde 43 Jahre alt. Quelle: dpa | Niranjan Shrestha

Die Leiche des bekannten Extremsportlers Nirmal Purja ist gefunden und von der Unglücksstelle abtransportiert worden. Das Bodenrettungsteam bringe den Körper des nepalesisch-britischen Bergsteigers von etwa 5.700 Metern Höhe am Berg Broad Peak in ein niedriger gelegenes Camp, erklärte der Alpin Club Pakistan auf Instagram.

Netflix-Doku machte Purja weltbekannt

Purja wurde mit einer Netflix-Dokumentation über sein Abenteuer, als erster Mensch alle Achttausender innerhalb einer Saison zu besteigen, international bekannt. Bei der nun so fatal endenden Expedition war er mit neun anderen Bergsteigerinnen und Bergsteigern aus Nepal, Pakistan, China, den USA und dem Oman unterwegs.

Zuvor hatte eine Lawine Purja und neun weitere Mitglieder seiner Expedition erfasst. 01.08.2026 | 0:19 min

Bergsteiger-Gruppe von Lawine verschüttet

Das gesamte Team wurde am etwa 8.050 Meter hohen Broad Peak im Karakorum-Gebirge in Pakistan von einer gewaltigen Lawine in den Tod gerissen. Drei Leichen seien bereits am Freitag geborgen worden, sagte Alpin-Club-Sprecherin Niala Kiani. Die Körper von vier Toten, darunter Purja, sind laut dem Club auf Schlitten gepackt worden und auf dem Weg nach unten.

Karte: Pakistan, Broad Peak Quelle: ZDF

Eine weitere Leiche am zwölfthöchsten Berg der Erde sei lokalisiert, könne aber so schnell nicht geborgen werden. "Aufgrund des äußerst gefährlichen Geländes und der vorherrschenden Bedingungen ist es unwahrscheinlich, dass zum jetzigen Zeitpunkt ein Bergungsversuch unternommen wird", heißt es in dem Statement.

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