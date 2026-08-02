Sommerinterview: Die Aussagen von Bärbel Bas unter der Lupe

Im ZDF-Sommerinterview spricht Bärbel Bas über Sozialstaat, Wohnpolitik und ihre Doppelrolle als SPD-Chefin und Regierungsmitglied. Stimmen ihre Aussagen? Der Faktencheck.

SPD-Vorsitzende Bärbel Bas spricht im ZDF-Sommerinterview über die schwierige Rolle ihrer Partei, die Möglichkeit von Anpassungen am geplanten Rentenpaket und die anstehenden Landtagswahlen. 02.08.2026 | 19:26 min

Bärbel Bas muss im ZDF-Sommerinterview einiges erklären: ihre scharfe Kritik bei der Sozialstaatsdebatte, ihre Doppelrolle als Ministerin und Chefin der SPD - und die Frage, was die SPD von der Linken unterscheidet. Ein Faktencheck zeigt, wo ihre Aussagen stimmen, wo sie verkürzen und wo der Kontext entscheidend ist.

Hat Bärbel Bas die Union als "menschenverachtend" bezeichnet?

Diana Zimmermann sprach Bas auf ihre Doppelrolle als Ministerin in der schwarz-roten Koalition und SPD-Vorsitzende an. Dabei habe Bas als SPD-Chefin gegenüber der eigenen Koalition teilweise "derbe Worte" gewählt, etwa "menschenverachtend". Bas entgegnete darauf:

Ich hab nicht den Koalitionspartner menschenverachtend genannt, wer die Rede genau sieht am 1. Mai - ich habe einen Mainstream beschrieben. „ SPD-Co-Vorsitzende Bärbel Bas

Diese Aussage braucht Kontext. Im Frühjahr hatte sich die sozialpolitische Debatte in Deutschland stark verschärft. Auslöser waren Pläne der Bundesregierung unter anderem für längere und flexiblere Arbeitszeiten sowie Einschnitte bei Sozialleistungen, die insbesondere von der Union vorangetrieben wurden.

Am 1. Mai hatte Bas bei einer Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds scharfe Kritik an der Debatte um Reformen des Sozialstaats geübt. Wörtlich hatte sie damals gesagt: "Da wird der Sozialstaat als gewaltiges Problem dargestellt, als nette Geste, auf die man endlich verzichten müsste. Als Ballast, den das Land nicht mehr leisten kann. Um es klar zu sagen: Ich halte das für zynisch, menschenverachtend."

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Die Aussage schlug hohe Wellen. Medien und politische Gegner interpretierten die Worte als direkten Angriff auf den Koalitionspartner Union. Bas rechtfertigte sich unter anderem bei einer Debatte im Bundestag - laut Plenarprotokoll mit den Worten "Ich finde es menschenverachtend, den Menschen, die in diesem Land schwer arbeiten, zu sagen: Ihr liegt alle auf der faulen Haut. Das habe ich angeprangert. Ich habe nicht den Koalitionspartner angeprangert."

Es stimmt, dass Bärbel Bas die Union nicht ausdrücklich als "menschenverachtend" bezeichnete. Doch ihre scharfe Kritik richtete sich gegen Positionen und Argumentationsmuster in der Debatte über den Sozialstaat, die insbesondere auch von der Union vertreten werden.

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Wie ungewöhnlich ist die Doppelrolle als Ministerin und Parteivorsitzende?

Angesprochen auf Kritik aus der SPD an ihrer Doppelrolle sagte Bas unter anderem: "Natürlich hinterfragt man immer, ob diese beiden Rollen vereinbar sind." Bas betonte aber auch, dass die SPD in der Regierung viele Dinge durchgesetzt habe, zum Beispiel das Tariftreuegesetz. Ohne die SPD "wären da wahrscheinlich ganz andere Dinge rausgekommen".

Damit will Bas offenbar deutlich machen, dass sie auch als SPD-Chefin die Interessen ihrer Partei in der Bundesregierung vertreten kann. Hintergrund der Aussage ist, dass sie als Arbeitsministerin gleichzeitig Kompromisse der Bundesregierung mittragen muss.

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Ungewöhnlich sind solche Doppelrollen in der Politik nicht: Bundeskanzler Friedrich Merz beispielsweise ist zugleich auch Bundesvorsitzender der CDU. Generell fallen in der CDU historisch betrachtet Parteivorsitz und Regierungsamt oft zusammen: Angela Merkel war 13 Jahre lang Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende in Personalunion, bei Helmut Kohl waren es sogar 16 Jahre.

Bei der SPD ist das Bild gemischter: Sigmar Gabriel etwa war während seiner Zeit als Wirtschaftsminister zugleich Parteivorsitzender, Gerhard Schröder hatte in seiner Kanzlerschaft zeitweise auch den Parteivorsitz inne. Es gibt aber auch Gegenbeispiele: Aus der ehemaligen Doppelspitze Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gehörte keiner der Bundesregierung an. Franz Müntefering war sowohl Parteivorsitzender als auch Bundesminister, aber nicht zeitgleich.

Bas‘ Doppelrolle ist also nicht zwingend, aber auch kein Novum.

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Wo unterscheidet sich die Wohnungspolitik von SPD und Die Linke?

Auf die Frage, warum junge Leute die SPD und nicht die Linkspartei wählen sollten, zählte Bas eine Reihe von Themen auf. Unter anderem sagte sie:

Wir haben die Mietpreisbremse noch mal verlängert, aber wir brauchen auch sozialen Wohnungsbau. „ SPD-Co-Vorsitzende Bärbel Bas

Was stimmt: Die Mietpreisbremse wurde von der Bundesregierung bis 2029 verlängert. Zudem setzt die SPD auf sozialen Wohnungsbau, der Bund stellt dafür nach Angaben des SPD-geführten Bauministeriums bis 2029 die Rekordsumme von 23,5 Milliarden Euro bereit. Doch die Wohnungspolitik der SPD ist kein Alleinstellungsmerkmal gegenüber der Linken.

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Deren Pläne gehen teilweise sogar weiter. Erst vor zwei Wochen hat der Linke-Parteivorstand seine wohnungspolitische Linie für 2026 noch einmal bekräftigt: mehr sozialer Wohnungsbau, strengere Mietregulierung und ein bundesweiter Mietendeckel. Bereits im Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2025 forderte die Linke unter anderem 20 Milliarden jährlich für gemeinnützigen Wohnungsbau, mehr kommunalen Wohnungsbesitz und ein stärkeres kommunales Vorkaufsrecht. Um Mietpreise stärker zu regulieren will die Partei:

Einen bundesweiten Stopp für sämtliche Mieterhöhungen für sechs Jahre,

einen generellen "Mietendeckel", mit dem "besonders hohe Mieten" in "angespannten Wohnungsmärkten" sogar abgesenkt werden sollen,

Staffelmieten und Indexmietverträge verbieten,

den Kündigungsschutz ausweiten, "Dauermietverträge für alle" und die Beschränkung von Eigenbedarfsklagen auf Verwandte ersten Grades.

Wenn Bas also die Mietpreisbremse und sozialen Wohnungsbau als Antwort auf die Frage nennt, warum junge Menschen SPD statt Linke wählen sollten, liefert sie damit kein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen den Parteien - wobei die Linke teilweise sogar noch stärker in den Mietmarkt eingreifen will.

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