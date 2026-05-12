Bas grenzt sich beim DGB mit Charmeoffensive von Union ab

Rede der Arbeitsministerin beim DGB:Bärbel Bas grenzt sich mit Charmeoffensive von Union ab
Beim DGB-Bundeskongress versucht Bärbel Bas, sich vom Koalitionspartner Union abzugrenzen. Zuvor war Kanzler Merz dort ausgebuht worden.
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hat beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) um Mitwirkung bei Reformen geworben und ihren persönlichen Einsatz gegen Sozialabbau versprochen.
"Die Unterschiede zwischen Union und uns waren selten so deutlich spürbar wie heute", sagte Bas vor den Delegierten des DGB-Bundeskongresses in Berlin.
Das betonte Bas, besonders mit Blick auf die angekündigte Sozialstaatsreform.
Buhrufe für den Kanzler
Wenige Stunden nachdem Kanzler Friedrich Merz (CDU) von den Delegierten für die Ankündigung geplanter Reformen ausgebuht worden war, erhielt Bas immer wieder Beifall. Sie werde weiter gegen den Abbau von Arbeitnehmerrechten kämpfen, versicherte die SPD-Chefin: "Darauf könnt Ihr Euch verlassen."
Am Dienstagabend beraten Bas, SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil und die restliche Führung der Koalition mit Merz und den Unionsspitzen im Kanzleramt ihren weiteren Kurs. Die Tage zuvor hatten teils offene Spannungen das Außenbild von Schwarz-Rot bestimmt.
DGB gegen Abschaffung des Acht-Stunden-Tags
Ausdrücklich ging Bas auf die ablehnende Haltung des DGB zur geplanten Änderung des Arbeitszeitgesetzes ein. Die Arbeitsministerin betonte:
Der DGB lehnt die geplante Abschaffung des Acht-Stunden-Tags ab. Bas rief dazu auf, gemeinsam mit den Sozialpartnern eine Lösung finden. Bas ist im Kabinett für etwaige Änderungen am Arbeitszeitgesetz zuständig.
Derzeit sind in Deutschland in der Regel höchstens acht Stunden Arbeit am Tag erlaubt. Im Koalitionsvertrag haben CDU, CSU und SPD festgehalten, dass sie "die Möglichkeit einer wöchentlichen statt einer täglichen Höchstarbeitszeit schaffen" wollen. Bas plant, ihren Reformentwurf im ersten Halbjahr vorzulegen, also bis Ende Juni.
Bas: Soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft
Bas verwies auch auf Vizekanzler Lars Klingbeil, der bereits am Vortag in einer ebenfalls überwiegend freundlich aufgenommenen Rede seine Reformziele bei der Einkommensteuer bekräftigt hatte. "Gemeinsam sorgen wir dafür, dass soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft zusammen gedacht werden", sagte Bas, worauf es nach einer kleinen Pause ein wenig Beifall gab.
Bas erinnerte an ihre familiäre Herkunft, als "immer hart gearbeitet" worden sei und man gewusst habe: "Nichts ist selbstverständlich." Sie lobte die "vielen fleißigen Menschen" in unserem Land und warnte eindringlich vor Rechtsextremismus.
Versprechen auf Verlässlichkeit der Rente
Beim für den DGB zentralen Thema Altersvorsorge versprach Bas, sich für eine verlässliche Rente einzusetzen. Merz hatte zum Unmut der Gewerkschafter für mehr Kapitaldeckung in der Rente geworben.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
- Exklusiv
ZDF-Politbarometer:Hohe Unzufriedenheit mit Bundesregierung und Bundeskanzlermit Video5:45
Nachrichten | heute - in Deutschland:Merz drängt auf Reformenvon Scarlett SternbergVideo2:43
Nach gestoppter 1.000-Euro-Prämie:Energiepreiskrise: Koalition erwägt neue Entlastungenmit Video2:49
- Interview
Koalitionsdisziplin statt Streitigkeiten:Schulze: Nicht schauen, dass man "selbst am besten dasteht"mit Video3:57