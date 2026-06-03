Update am Morgen:Armenien wählt - und Russland droht
von Shakuntala Banerjee
Guten Morgen,
so viel Druck auf ein so kleines Land! In Armenien können an diesem Sonntag rund zweieinhalb Millionen Menschen ihre Stimme bei der Parlamentswahl abgeben. Doch dem einen oder der anderen dürfte dabei etwas mulmig sein. Denn über die Wahl legen sich düstere Drohungen aus Russland: Weil Armenien engere Verbindungen zur EU aufbaut und perspektivisch auch den EU-Beitritt beantragen will, spielt Wladimir Putin rhetorisch mit einem neuen "ukrainischen Szenario" - also einer Kriegsgefahr für ein Land, das sich aus Russlands Einflusssphäre lösen möchte.
Zwar macht Armenien nach Jahrzehnten der engen wirtschaftlichen und militärischen Partnerschaft erstmals Schritte, die mehr Unabhängigkeit bringen sollen. Dabei versucht das Land allerdings eher den Spagat als die Spaltung. Russland ist nach wie vor wichtigster Handelspartner der Kaukasusrepublik, und manch einer wünscht sich die Jahre zurück, in denen russisches Militär Armenien im Krieg gegen Aserbaidschan stark gemacht hat.
Doch die Annäherung an die EU weckt Hoffnung auf Stabilität, Wachstum und Zukunftschancen, genau wie die "Trump Route für internationalen Frieden und Wohlstand". Das mit den USA geplante Infrastrukturprojekt soll - nach Jahrzehnten des Krieges zwischen Armenien und Aserbaidschan - den grenzübergreifenden Wirtschaftsverkehr auf Straßen und Schienen in der Region wiederbeleben.
Warum die Armenier im Wahlkampf ein besonderes Auge auf russische Desinformation werfen, wohin die Menschen in Armenien vor der Wahl politisch tendieren und welche Rolle Vertreibung und andere Kriegsfolgen bei der Entscheidung spielen, erfahren Sie, wenn Sie mögen, in einem auslandsjournal-Beitrag unseres Reporters Felix Klauser: ein Einblick in ein Land, dessen Wahl zum Richtungskampf zwischen Ost und West gerät und zum Ausschnitt der globalen Machtverschiebung.
Apropos "Machtverschiebung": Wie Donald Trump mit teils bizarren, nächtlichen KI-Posts seine Vorstellung der Welt in Zeiten von Trump streut, das (und mehr) zeigt der aktuelle auslandsjournal-Podcast "Der Trump-Effekt".
Einen schönen Tag und viel Spaß beim Weiterlesen wünscht Ihnen
Shakuntala Banerjee, Leiterin der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen
Was im Nahen Osten passiert ist
US-Militär meldet Gegenschlag nach iranischen Raketenangriffen: Das US-Militär hat nach eigenen Angaben eine militärische Bodenstation auf der iranischen Insel Qeschm angegriffen und reagierte damit auf iranische Raketenangriffe. Sämtliche von Iran in Richtung Kuwait und Bahrain abgefeuerten ballistischen Raketen verfehlten laut dem US-Zentralkommando (Centcom) ihre Ziele.
Trump weist Berichte über Abbruch der Iran-Gespräche zurück: US-Präsident Donald Trump hat Berichte iranischer Medien über einen Abbruch der indirekten Gespräche mit den Vereinigten Staaten bestritten. Trump bezeichnete am Dienstag in den sozialen Medien entsprechende Berichte iranischer Nachrichtenagenturen als "falsch und irreführend".
Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.
Was im Ukraine-Krieg passiert ist
Gebäude bei Drohnenangriff in Russland beschädigt: Bei einem Drohnenangriff auf die Stadt Mitschurinsk in der zentralrussischen Region Tambow wurden nach Angaben von Gouverneur Jewgeni Perwyschow unter anderem Nebengebäude einer Industrieanlage, ein Wohnhaus und eine Bibliothek beschädigt. Verletzte gebe es nicht, teilt er auf Telegram mit.
Russische Satelliten im All: Im April hat Russland einen westlichen Aufklärungssatelliten verfolgt. Sicherheitsexpertin Juliana Süß sprach bei ZDFheute live von einem neuen und ungewöhnlichen Manöver.
Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.
Was heute noch wichtig ist
UN-Sicherheitsrat wählt neue nichtständige Mitglieder: Die UN-Vollversammlung entscheidet heute über eine neue nichtständige Mitgliedschaft Deutschlands im Sicherheitsrat. Die Bundesrepublik tritt gegen Österreich und Portugal an. Laut Diplomaten können nur zwei der drei Länder in den Rat mit insgesamt 15 Mitgliedern einziehen.
Wirtschaftsforum in St. Petersburg: Erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs nehmen deutsche Unternehmer nun wieder offiziell am Wirtschaftsforum in St. Petersburg teil. Eingeladen sind auch Politiker der AfD: der Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier, der sächsische AfD-Vorsitzende Jörg Urban und laut "Bild" auch der Europaparlamentarier Petr Bystron. Dafür ernteten die Politiker massive Kritik.
OECD veröffentlicht neue Konjunkturprognosen: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) rechnete bisher mit einem Wachstum des deutschen Bruttoinlandsproduktes von 0,8 Prozent in diesem Jahr. Der Iran-Krieg hat die Konjunkturaussichten allerdings eingetrübt.
Wie geht es den Ländern der EU? Die EU-Kommission präsentiert heute voraussichtlich das Frühlingspaket des Europäischen Semesters. Bei diesem EU-Verfahren wird kontrolliert, wie die Länder ihre Finanzen, ihre Wirtschaft und ihre Arbeitsmarktpolitik gestalten. Jedes Jahr prüft die Europäische Kommission die wirtschaftliche Lage der einzelnen Länder - auch im Hinblick auf die europäischen Schuldenregeln.
Sport
Nie war für Alexander Zverev die Chance größer, endlich mal ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Was er nun bei seinem Halbfinal-Gegner Jakub Mensik beachten muss.
Immer, wenn der Ball ruht: Standardsituationen gewinnen im Fußball an Bedeutung. Klubs und Verbände beschäftigen sich intensiv mit dem Thema und setzen auf Spezialtrainer.
Grafikvideo des Tages
Zahl des Tages
90.000.000
In Deutschland gibt es über 90 Millionen Fahrräder und E-Bikes - so viele wie nie zuvor (Stand 2025). Nach wie vor setzen sich die Deutschen am liebsten auf E-Bikes - aber auch die Zahl der Rennradfahrer steigt. Heute ist Weltfahrradtag.
Ein Lichtblick
Jewhen Klopotenko ist in der Ukraine ein Superstar. Der Koch betreibt trotz des Krieges gehobene Restaurants, kocht für Armeeangehörige, Vertriebene und Staatsgäste - und modernisiert die Schulküchen im Land.
Gesagt
Heute vor 20 Jahren hat Montenegro seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Zuvor hatte es eine Volksabstimmung gegeben, an der sich 86,5 Prozent der Einwohner beteiligten. Die EU forderte 55 Prozent Ja-Stimmen - letztendlich waren es 55,5 Prozent.
Weitere Schlagzeilen
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So wird das Wetter heute
An diesem Mittwoch ist es östlich der Elbe noch länger regnerisch. Der Regen zieht sich im Laufe des Tages langsam zur Ostsee zurück. Sonst wechseln sich längere trockene Phasen mit Schauern und kurzen Gewittern ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 23 Grad.
Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.
Zusammengestellt von Nicola Frowein
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