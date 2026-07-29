Update am Morgen: Afghanistan im Griff der Taliban

Guten Morgen,

es ist fünf Jahre her, da blickte die Welt gebannt nach Kabul. Die Bilder von verzweifelten Menschen, die versuchen, sich an eine amerikanische Militärmaschine zu hängen, die gerade abhebt, sind unvergessen. Ich stand damals in Kontakt mit mehreren Afghanen und Afghaninnen, die versuchten, zu fliehen. Die Radsportlerin Rukhsar Habibsai schickte mir Fotos, die sie erschöpft in der Menschenmenge zeigen. Und sie rief immer wieder an, voller Angst. Kurz zuvor hatte ich mit ihr für eine Reportage gedreht, in der sie erzählt, dass sie sich nicht einschüchtern lassen wolle und trotz der Drohungen der Taliban weiter trainieren würde. Jetzt fürchtete sie deren Rache.

Hören Sie hier die erste Folge des neuen auslandsjournal Podcasts: "Trump und die Akte Afghanistan"

Für unsere neue Ausgabe von auslandsjournal frontlines habe ich Rukhsar wieder getroffen. Wir sind in Verbindung geblieben und ich habe miterlebt, wie sie in den USA eine neue Heimat gefunden hat, auch sportlich. Heute sieht sie sich als Botschafterin für Frauen, denen in ihren Ländern Sport verboten wird. Auch die Journalistin Hasiba Atakpal und der Übersetzer Najubullah Ansari konnten Afghanistan verlassen, auch sie sehe ich in den USA. Doch viele Menschen sind zurückgeblieben. Was ist aus ihnen geworden?

Sehen Sie hier die neue Folge von auslandsjournal frontlines: "Kabul - die Rückkehr der Taliban". Oder um 22:15 Uhr im ZDF.

29.07.2026 | 42:49 min

Die Ingenieurin Hasina hat mit der Machtübernahme der Taliban alles verloren: Ihren Beruf darf sie nicht mehr ausüben, ihre Familie droht zu verarmen, da sie die Hauptverdienerin war. Sie appelliert an die internationale Gemeinschaft, Druck auf die Taliban auszuüben. Doch trotzdem lässt sich Hasina nicht einschüchtern. Sie unterrichtet in einer privaten Schule Mädchen, die keine Schule mehr besuchen dürfen.

Meine Reise führt mich durch ein trauriges Land. Die Frauen werden systematisch aus dem öffentlichen Leben verbannt, sie dürfen nicht lernen und bis auf wenige Ausnahmen auch nicht arbeiten, sie sind so gut wie rechtlos. Und immer wieder scheint es, als setzten all die Verzweifelten ihre Hoffnung auch darauf, dass wir darüber berichten. Das wird mir klar, als mir auf der Straße in Kabul ein Mann zuruft: "Bitte berichtet über die Lage der Frauen, sie sind alle im Gefängnis".

Einen schönen Tag wünscht Ihnen

Katrin Eigendorf, Internationale Sonderkorrespondentin des ZDF

Was im Nahen Osten und in Iran passiert ist

Iran schlägt Oman Übergangslösung für Straße von Hormus vor: Zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus schlägt Iran dem Oman eine Übergangslösung vor. Demnach soll die Route in die eine Richtung komplett und die Gegenroute teilweise durch iranische Gewässer verlaufen, sagt Vize-Außenminister Kasem Gharibabadi im staatlichen Fernsehen.

Netanjahu: Hatte "ausgezeichnetes" Treffen mit Trump: Der iranische MInisterpräsident sagte in einer Videobotschaft nach seinem Besuch: "Es war eines der besten Gespräche, die ich je mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, unserem Freund Donald Trump, geführt habe." Beide hätten das gemeinsame Ziel, sicherzustellen, dass Iran keine Atomwaffen baue.

USA melden Abwehr von iranischen Raketenangriffen: Iran hat nach Angaben des US-Militärs mehrere ballistische Raketen auf amerikanische Streitkräfte im Nahen Osten abgefeuert. Alle iranischen Raketen seien erfolgreich abgefangen worden, teilt das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) mit.

USA melden gemeinsame Angriffe mit Saudi-Arabien auf Ziele im Irak: Die US-Armee hat nach eigenen Angaben gemeinsam mit den Streitkräften Saudi-Arabiens Angriffe auf Ziele im Irak ausgeführt. Diese hätten sich gegen "mit dem Iran verbündete Terroristen" gerichtet, erklärt das zuständige US-Regionalkommando Centcom.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Behörden: Kraftstoffbeschränkungen in Russischen Städten aufgehoben: Knapp zwei Monate nach dem Beginn von Begrenzungen beim Kraftstoffverkauf in Russland infolge ukrainischer Angriffe sind in mehreren Regionen die Beschränkungen wieder aufgehoben oder gelockert worden. Am Montag und Dienstag wurden die Maßnahmen in mindestens sieben Regionen aufgehoben oder gelockert, wie aus Angaben der Behörden und Medienberichten hervorgeht.

Wie eine Russin Kriegsgefangene in der Ukraine aufspürt: Knapp 4000 russische Kriegsgefangene hält die Ukraine fest. Die Ukraine erlaubt einer Russin, den Kontakt der Gefangenen in ihre Heimat herzustellen.

Ukraine ruft nach Angriff Iran an: Wollen keine Eskalation: Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha hat nach dem tödlichen Angriff auf ein iranisches Frachtschiff seinen Teheraner Kollegen Abbas Araghtschi angerufen und die Lage erklärt. Es sei das Ziel Kiews, eine unnötige Eskalation zu vermeiden, teilte Sybiha bei X mit. Der Ukraine gehe es bei ihren Angriffen nur darum, sich selbst vor der russischen Aggression zu verteidigen.

Selenskyj: Trump hat uns Patriot-Lizenzen zugesagt: "Er hat zugesagt, uns die Lizenzen zu erteilen", sagt Selenskyj im Interview des "Fox News"-Moderators Sean Hannity über sein Treffen mit dem US-Präsidenten im Weißen Haus. Er hofft dadurch, die Produktion der dringend benötigten Abwehrraketen selbst schneller steigern zu können. Die Patriot-Systeme sind für die Ukraine das einzige wirksame Mittel gegen Russlands ballistische Raketen.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 23.07.2026, 00:00 Uhr 23.06.2026

Berliner Innenausschuss tagt zu CSD-Anschlag: Nach dem Anschlag auf den Christopher Street Day (CSD) kommt der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses um 10 Uhr zu einer Sondersitzung zusammen. CDU, SPD, Grüne und Linke wollen den Anschlag allgemein besprechen, die AfD will über islamistische Gefährder und IS-Netzwerke in Berlin sprechen.

Steinmeier ernennt neue Bundesminister: Die neuen Minister erhalten gegen 12 Uhr von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ihre Ernennungsurkunden. Sie werden anschließend die Ministerien übernehmen. Der bisherige CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann wird neuer Gesundheitsminister. Nina Warken wechselt dafür ins Amt der Kanzleramtsministerin. Neuer Bundesverkehrsminister wird Steffen Bilger.

Unionsfraktion wählt neuen Vorsitzenden: Die durch den Rücktritt von CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn in Gang gekommene Personalrotation soll heute vorerst abgeschlossen werden. Die Unionsfraktion trifft sich um 14 Uhr zu einer Sondersitzung, um den bisherigen Kanzleramtsminister Thorsten Frei zu ihrem neuen Vorsitzenden zu wählen.

Ausführlich informiert

Für seine Außenpolitik erntet Donald Trump Kritik aus dem eigenen Lager. Der Rückhalt in der MAGA-Bewegung scheint zu bröckeln. ZDFheute live mit Einordnungen und Hintergründen:

ZDFheute live, 28.07.2026, 19:15 Uhr 28.07.2026 | 28:32 min

Sportlich in den Tag

Fußball

Die WM war der große Test. Nun wird es ernst: Welche Änderungen kommen in den deutschen Fußball, welche wurden verworfen - und was bleibt vorerst offen?

Die FIFA will die Tür für Investoren öffnen und Anteile in Höhe von 20 Milliarden Dollar verkaufen. Was hat Infantino vor?

Grafik des Tages

Quelle: ZDF/iStock

Während der Hitzewelle Ende Juni wurde in der Woche vom 22. bis zum 28. Juni 2026 nicht nur 77 Prozent mehr stilles und 63 Prozent mehr Sprudelwasser gekauft als in einer durchschnittlichen Sommerwoche der vergangenen drei Jahre, sondern auch 90 Prozent mehr Speiseeis.

Zahl des Tages

154 Bands treten beim diesjährigen "Wacken Open Air" auf. Heute beginnt das offiziell ausverkaufte Festival in Schleswig-Holstein. Bis Sonntag gibt es hier das klassische Wacken-Programm mit Hard Rock und Heavy Metal. Ob sich die 35. Auflage wieder einmal zu einem Schlammfestival entwickelt, ist offen. Gewittern und regnen könnte es am Donnerstag, ansonsten wird wohl es sonnig.

Archivfoto vom "Wacken Open Air" 2025. Quelle: dpa

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 28.07.2026 | 1:59 min

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So wird das Wetter heute

Heute gibt es überall viel Sonne. Über den Nordosten ziehen zeitweise hohe Wolkenfelder, die kaum stören. Später bilden sich an den Alpen Quellwolken und es sind einzelne Hitzegewitter möglich. Es wird heiß bei 29 bis 38 Grad.

Bis zu 38 Grad: Besonders im Südwesten wird es heiß

Quelle: ZDF

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Zusammengestellt von Torben Heine.