USA: Import-Verbot für chinesische Roboter und Wechselrichter

Die US-Regierung stoppt Importe von Wechselrichtern und neuen Robotern aus China. So soll die KI-Infrastruktur in den USA vor Risiken für die nationale Sicherheit geschützt werden.

Humanoide Roboter sind in China schon im Einsatz. Quelle: epa

Die US-Regierung verhängt ein Einfuhrverbot für neue humanoide und vierbeinige Roboter sowie vernetzte Wechselrichter aus China. Die US-Kommunikationsaufsicht FCC teilte am Dienstag mit, die Maßnahme solle die heimische Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) vor nationalen Sicherheitsrisiken wie Datendiebstahl und Cyberangriffen schützen. Zudem solle die Produktion von Schlüsseltechnologien in die USA zurückgeholt werden.

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Die betroffenen Geräte könnten Schwachstellen in der Lieferkette verursachen, die die wirtschaftliche und nationale Sicherheit der USA gefährden, erklärte die Behörde. Die Regelung trat mit ihrer Veröffentlichung sofort in Kraft und gilt für Modelle, die noch nicht auf dem Markt sind.

Humanoide Roboter könnten bald den Markt erobern

Humanoide Roboter, die mit KI-gesteuerten Systemen ausgestattet sind, stehen Experten zufolge vor einer breiten Einführung in der Industrie und für Verbraucher.

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Das Verbot dürfte insbesondere den chinesischen Hersteller Unitree treffen, der laut dem Marktforscher Counterpoint Research knapp ein Fünftel des Weltmarktes beherrscht. Das Unternehmen, das kürzlich eine Partnerschaft mit dem US-Chipkonzern Nvidia eingegangen ist, wurde unlängst vom US-Verteidigungsministerium auf eine Liste mutmaßlich vom chinesischen Militär unterstützter Firmen gesetzt.

China ist der weltweit größte Produzent von Wechselrichtern. Diese sind für die Einbindung erneuerbarer Energien und von Rechenzentren ins Stromnetz unerlässlich. Zu den führenden Unternehmen zählen Sungrow Power Supply und Huawei.

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USA wollen Abhängigkeit von China vermeiden

Die US-Behörden wollen mit dem Schritt eine ähnliche Abhängigkeit wie bei Seltenen Erden vermeiden, die Peking in der Vergangenheit als geopolitisches Druckmittel eingesetzt hat. Zudem warnen Sicherheitsexperten vor den Risiken von Spionage und Sabotage. Roboter könnten Daten sammeln, um Amerikaner zu überwachen, oder aus der Ferne gekapert werden, erklärte die FCC.

Bei Wechselrichtern befürchtet die Regierung Hackerangriffe auf die kritische Infrastruktur, ähnlich denen der 2023 aufgedeckten Kampagne "Volt Typhoon". Insidern zufolge dürfte die FCC viele nicht-chinesische Zulieferer von den Beschränkungen ausnehmen.

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Quelle: Reuters