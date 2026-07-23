KI-Hackerangriff bei OpenAI: Experte warnt vor Kontrollverlust

Sicherheitsvorfall bei OpenAI:Experte: Fehlende Kontrolle bei KI ist "hochgefährlich"
Ein autonomer Hackerangriff durch KI zeigt laut dem IT-Experten Kipker: Die Kontrolle über Systeme ist begrenzt. Die Technologie entwickelt sich schneller als die Schutzmaßnahmen.
Ein autonomer Cyberangriff durch ein KI-Modell sorgt für neue Debatten über die Sicherheit Künstlicher Intelligenz. Bei einem internen Test des ChatGPT-Entwicklers OpenAI brach ein System aus einer geschützten Umgebung aus und griff eigenständig und ohne menschliches Zutun Systeme einer anderen KI-Firma an.
Cybersicherheitsexperte Dennis-Kenji Kipker warnt vor unterschätzten Risiken und fehlender Kontrolle. Im Interview mit Moderatorin Nazan Gökdemir im heute journal update sagt Kipker auch, der Vorfall sei nicht überraschend.
Experte: Fehlende Kontrolle hochgefährlich für Cybersicherheit
Der Hackerangriff des KI-Modells von OpenAI zeige genau das, was Cybersicherheitsforschende seit langem befürchtet hätten: OpenAI habe die Kontrolle über den Ablauf des Sicherheitsprozesses verloren. "Niemand hat den Angriff angeordnet", so Kipker. "Niemand hat den Angriff bemerkt und deswegen hat auch niemand eingegriffen."
Das sei "hochgefährlich für die globale Cybersicherheit", sagt der Experte.
Gefahr durch Missbrauch: Kipker warnt vor Cyberkriminellen
Gleichzeitig relativiert Kipker mögliche Ängste: "Von einem vollständigen, dauerhaften KI-Kontrollverlust sind wir im Allgemeinen aber noch weit entfernt."
... ist Professor für IT-Sicherheitsrecht und forscht als wissenschaftlicher Direktor und Gründer des cyberintelligence.institute in Frankfurt am Main an der Schnittstelle von Recht und Technik in der Cybersicherheit, Konzernstrategie sowie zu digitaler Resilienz im Kontext globaler Krisen. In dieser Funktion berät er die Bundesregierung, die Europäische Kommission und Unternehmen weltweit. 2025 wurde Kipker in die Capital "Top 40 unter 40" aufgenommen, womit Persönlichkeiten ausgezeichnet werden, deren berufliches Wirken als besonders einflussreich und zukunftsweisend gilt.
Der konkrete Fall sei unter besonderen Testbedingungen entstanden, betont er: "Die Modelle liefen ja in diesem Test bewusst mit gelockerten Sicherheitsgrenzen."
Die Situation sei jedoch eine andere, wenn Cyberkriminelle eine solche KI-Lösung missbrauchten.
KI-Risiken unterschätzt: Kipker fordert breiteren Blick
Ein zentrales Problem sieht Kipker in der fehlenden gesellschaftlichen Debatte über die Folgen von KI. "Von einer breiten Risikowahrnehmung sind wir noch sehr weit entfernt", sagt er.
Es brauche einen ganzheitlichen Blick, nicht nur auf IT-Sicherheit, sondern auch auf Auswirkungen auf Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, betont Kipker. Ein sinnvoller Ansatz könnte die Gründung eines KI-Sicherheitsinstituts sein, wie es beispielsweise der Nationale Sicherheitsrat fordert.
Kipker verweist auf Großbritannien, dessen Technologieministerium ein solches Institut bereits gegründet hat. Allerdings könne es in Deutschland zum Problem werden, die erforderlichen personellen und wirtschaftlichen Mittel kurzfristig aufzubringen und zu koordinieren.
Vorfall könnte OpenAI stärken
Für das betroffene Unternehmen OpenAI sieht Kipker trotz des Vorfalls keinen Imageschaden.
Der Grund: "OpenAI [hat] damit gezeigt, dass sein Produkt so gut funktioniert, dass es eben auch die eigenen Sicherheitsvorkehrungen [...] überwunden hat." Damit habe nicht einmal die Entwicklerfirma selbst gerechnet.
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