Deutschlands Wirtschaft stockt. In der "Langen Nacht der Wirtschaft" wurde deutlich: Die aktuellen Probleme reichen tief und erfordern entschlossenes Handeln.

Die vielen Baustellen der deutschen Wirtschaft

Die lange Nacht der Wirtschaft ordnet die Lage ein. Im Fokus: Die nötige Transformation, Abhängigkeiten und offene Fragen zur Zukunft von Arbeit, Industrie und Wohlstand in Deutschland. 21.01.2026

Zölle - nach eigener Aussage Donald Trumps Lieblingswort - halten Europas Politik und Wirtschaft seit Monaten in Atem. Neueste Eskalation: Der US-Präsident droht mit einem zusätzlichen Zoll für diejenigen Länder, die sich seinen Grönland-Plänen in den Weg stellen. All das sorgt auch in der deutschen Wirtschaft für zusätzliche Unsicherheit in ohnehin angespannten Zeiten.

In der WISO-"Langen Nacht der Wirtschaft" machte IG Metall-Chefin Christiane Benner deutlich, dass sich viele Beschäftigte Sorgen um ihre Arbeitsplätze und ihre Zukunft machten. Mit Blick auf Trumps jüngste Drohungen betonte sie:

Es ist wichtig, dass die EU eine geschlossene Antwort findet. „ Christiane Benner, Chefin der IG Metall

Dem pflichtete auch Wirtschaftswissenschaftler Prof. Hanno Beck von der Hochschule Pforzheim bei. Wenn die Europäer immer weiter nachgäben, seien die langfristigen Folgen für die Wirtschaft womöglich teurer als die kurzfristigen.

Veränderungen nicht erst seit Trump nötig

Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, verwies auf strukturelle Schwächen in Deutschland, die weit über die aktuelle Zollpolitik hinausgingen. Investitionen und Wachstum lägen seit Jahren unter dem Niveau anderer Länder. Dittrich konstatiert:

Die Menschen wissen, dass Veränderungen notwendig sind. „ Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks

Aus seiner Sicht fehlten jedoch bislang ausreichend wirksame politische Antworten.

Der ZDH-Präsident sprach von einem "stillen Sterben" vieler Handwerksbetriebe, ausgelöst durch Bürokratie und ausbleibende Investitionen. Dazu fehlten Innovationen und klare Rahmenbedingungen.

Auch Quentin Gärtner, ehemaliger Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, kritisierte den Fokus der Politik. Investitionen in Bildung und Zukunftsfelder seien entscheidender als kurzfristige sozialpolitische Projekte.

IG Metall-Chefin Christiane Benner warb trotz der schwierigen Ausgangslage für Optimismus: Sie glaube daran, "dass wir die Weichen noch richtig stellen können". Ziel sei, den industriellen Kern zu halten und "auf dieser Grundlage wieder zu wachsen".

Bildung und Investitionen als Lösung

Als zentralen Hebel für eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung rückte die Runde die Bildungspolitik in den Mittelpunkt. Quentin Gärtner stellte einen direkten Zusammenhang zwischen Bildungsstand und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit her. Wenn langfristig schlechter ausgebildete Menschen in den Arbeitsmarkt kämen, werde auch die Wirtschaft darunter leiden. Entsprechend dringend sei eine höhere Priorisierung von Bildung durch die Politik.

Ob Bildung oder Bürokratie - es bleibt vor allem ein Befund: Die wirtschaftlichen Probleme sind erkannt, an Warnungen mangelt es nicht. Einigkeit herrscht darüber, dass weder kurzfristige Programme noch einzelne Reformen ausreichen werden.

Wir müssen investieren, wir müssen innovieren, wir müssen schneller werden. „ Christiane Benner, Chefin der IG Metall

Insgesamt brauche es eine Vision für Deutschland und entschlossenes Handeln in Politik und Wirtschaft.

