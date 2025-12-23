Einzelhandel und das Weihnachtsgeschäft: Hoffen auf den Endspurt

Der deutsche Einzelhandel kämpft mit einer schlechten Konsumstimmung und Billig-Konkurrenz aus China. Die Händler hoffen, dass sich das Blatt rund um die Feiertage noch wendet.

Michael Genth setzt auf den Endspurt zu Weihnachten. Er führt das Traditionsgeschäft "Leder Spahn" in der Saarbrücker Fußgängerzone und ist der Vizepräsident des Saarländischen Einzelhandelsverbands. Kurz vor Weihnachten drängen sich die Kunden in seinem Laden, kaufen Handtaschen, Kleidung und Accessoires.

Bis zur vergangenen Woche sei das Weihnachtsgeschäft eher verhalten und zurückhaltend gewesen.

Dann hatten wir aber ein hervorragendes viertes Adventssamstags-Geschäft, wo wir eigentlich an das anknüpfen konnten, was die Vorjahre waren. „ Michael Genth, Vizepräsident des Saarländischen Einzelhandelsverbands

Dezember ist der wichtigste Monat für den Einzelhandel

Für den Einzelhandel sei der Dezember der umsatzstärkste Monat, erklärt Genth. Er generiere 20 Prozent des Jahresumsatzes.

Kurz vor Weihnachten ist der Ansturm in der Saarbrücker Innenstadt groß. Viele haben Ferien oder Urlaub, wollen die letzten Geschenke kaufen oder einfach ein bisschen stöbern.

So wie Andrea Maurer, die mit zwei Freundinnen unterwegs in Richtung Weihnachtsmarkt ist. "Wir sind hier eigentlich aus Spaß", sagt Maurer. Eigentlich habe sie aber schon alles zusammen. "Natürlich gehen wir auch mal durch die Geschäfte, wenn uns was gefällt", erzählt Maurer - betont aber auch:

Das Geld ist ja auch nicht mehr so, wie es sein soll. „ Andrea Maurer

Schlechte Konsumstimmung bundesweit spürbar

Der Handelsverband Deutschland (HDE) spricht von einem insgesamt schwachen Weihnachtsgeschäft. "Wir sehen deutlich eine zurückhaltende Konsumstimmung", sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth, der mit seinem saarländischen Kollegen zwar den Nachnamen teilt, aber nicht mit ihm verwandt ist. "Die Voraussicht nach vorne, was das eigene Vertrauen anbetrifft in die Arbeitsplatzsicherheit, in die Einkommenserwartungen, sehen wir momentan eher kritisch."

Nicht nur die Sparsamkeit der Kunden macht dem stationären Einzelhandel zu schaffen. Er konkurriert auch mit dem großen Online-Händlern. In der Saarbrücker Innenstadt shoppen viele Menschen sowohl im traditionellen Geschäft in der Innenstadt als auch online.

"Wenn man so spezielle Sachen sucht, findet man die doch eher online als in der Stadt", sagt Anne Pick-Herz. Und außerdem sei ihr da meistens zu viel Betrieb. Michael Fetzer, der noch ein paar Kleinigkeiten für seine Freundin und seine Familie sucht, sagt: "Online kaufe ich dann, wenn es einfach günstiger ist."

Handel beklagt unfairen Wettbewerb aus China

Das meiste Kopfzerbrechen macht dem Einzelhandel die Billig-Konkurrenz aus China. Die Branchenriesen funktionieren über Apps und Webseiten. Sie schicken von China aus mehr als 400.000 Pakete pro Tag nach Deutschland.

"Was wir dieses Jahr zu Weihnachten besonders erleben, sind erhebliche Wettbewerbsverzerrungen durch chinesische Händler und Plattformen wie Temu und andere, die Produkte hier in Deutschland verkaufen, die gar nicht zugelassen sind", sagt Stefan Genth. Dazu gehörten Elektronikprodukte mit nicht ausreichender Sicherheit, Kinderspielzeug oder Textilien mit Chemikalienbelastung und Kinderschuhe mit Chrom-6-Belastung, erklärt er.

Chinesen umgehen Zollgrenze

Das alles habe die Stiftung Warentest mehrfach herausgefunden, sagt Genth und spricht von einer paradoxen Situation. "Hier ist der Staat gefragt, das endlich zu beenden und zu stoppen", sagt Stefan Genth und bezieht sich damit auch auf die Zollgrenze von 150 Euro, die die Chinesen durch das Versenden mehrerer kleinerer, günstigerer Pakete umgehen.

Offiziell endet das Weihnachtsgeschäft erst Anfang Januar. Zwischen den Jahren gehen viele Kunden mit Geld- und Gutscheingeschenken in die Stadt. Und sorgen dort, so hofft der Einzelhandel, für ordentlich Umsatz.

