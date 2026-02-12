Mercedes: Gewinn um die Hälfte eingebrochen

Zölle belasten Autobauer:Mercedes-Gewinn um knapp die Hälfte eingebrochen
Höhere US-Zölle und ein schwaches China-Geschäft haben Mercedes-Benz belastet. Der Gewinn beim Autobauer halbierte sich im vergangenen Jahr.
Der Gewinn von Mercedes-Benz ist im vergangenen Jahr um knapp die Hälfte eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahr sei das Konzernergebnis 2025 um rund 49 Prozent von 10,4 Milliarden Euro auf 5,3 Milliarden Euro gesunken, teilte der Stuttgarter Autobauer mit.
US-Zölle, negative Wechselkurseffekte und der intensive Wettbewerb in China hätten die Ergebnisse belastet. Kosteneinsparungen von mehr als 3,5 Milliarden Euro in der Pkw-Sparte hätten hingegen einen Teil des Gegenwinds kompensiert.
Mercedes-Chef: Ergebnisse entsprechen den Prognosen
Der Umsatz ging um neun Prozent auf 132,2 Milliarden Euro zurück. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern sank um 57 Prozent auf 5,82 Milliarden Euro.
Die finanziellen Ergebnisse seien im Rahmen der Prognosen ausgefallen und seien getragen "von einem klaren Fokus auf Effizienz, Geschwindigkeit und Flexibilität", sagte Mercedes-Chef Ola Källenius laut Mitteilung.
Mit einem klaren Plan und einem sehr wettbewerbsfähigen Produktportfolio treibe Mercedes die Transformation konsequent voran.
Fast 20 Prozent Rückgang in China
Insgesamt verkaufte Mercedes im vergangenen Jahr rund 2.160.000 Pkw und Vans. Pkw wurden etwas mehr als 1,8 Millionen verkauft, was einem Rückgang von neun Prozent im Vergleich zu 2024 entspricht. In China fiel der Rückgang mit 19 Prozent besonders deutlich aus. Nach wie vor ist China das wichtigste Land für Mercedes. Fast ein Drittel aller Pkw setzten die Schwaben 2025 dort ab.
Mehr Nachrichten aus der Autoindustrie
Wer macht Kasse bei VW?:Gerangel um Geld und Boni bei Europas größtem Autobauervon Peter Kunzmit Video1:27
Hoffnung auf wirtschaftliche Trendwende:Produktion in Auto- und Maschinenbau steigt erneutmit Video8:50
Zwei Beispiele aus Baden-Württemberg:Wie Automobilzulieferer erfolgreich sein könnenvon Max Schwarzmit Video1:47
Drittes Quartal:Porsche belastet VW: Mehr als eine Milliarde Verlustmit Video1:28
Ministerpräsidentenkonferenz in Mainz:Länder: Verbrenner-Aus aufweichen und mehr Geld vom Bundmit Video2:32
Änderung tritt im Januar 2027 in Kraft:China verbietet versenkbare Türgriffe an Autosmit Video0:29
Neue VW-Batteriefabrik:E-Auto-Batterien aus Deutschland: Kann das gelingen?von Richard Luttkemit Video1:37