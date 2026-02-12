  3. Merkliste
Mercedes: Gewinn um die Hälfte eingebrochen

Zölle belasten Autobauer:Mercedes-Gewinn um knapp die Hälfte eingebrochen

|

Höhere US-Zölle und ein schwaches China-Geschäft haben Mercedes-Benz belastet. Der Gewinn beim Autobauer halbierte sich im vergangenen Jahr.

Mercedes Stern über der Mercedes-Benz Group AG Zentrale in Stuttgart Untertürkheim

Quelle: SVEN SIMON

Der Gewinn von Mercedes-Benz ist im vergangenen Jahr um knapp die Hälfte eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahr sei das Konzernergebnis 2025 um rund 49 Prozent von 10,4 Milliarden Euro auf 5,3 Milliarden Euro gesunken, teilte der Stuttgarter Autobauer mit.

US-Zölle, negative Wechselkurseffekte und der intensive Wettbewerb in China hätten die Ergebnisse belastet. Kosteneinsparungen von mehr als 3,5 Milliarden Euro in der Pkw-Sparte hätten hingegen einen Teil des Gegenwinds kompensiert.

Ein Schild mit einem Mercedes-Stern ist vor einem grauen Himmel zu sehen.

Schon im zweiten Quartal 2025 war der Gewinn von Mercedes Benz stark gesunken.

30.07.2025 | 0:19 min

Mercedes-Chef: Ergebnisse entsprechen den Prognosen

Der Umsatz ging um neun Prozent auf 132,2 Milliarden Euro zurück. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern sank um 57 Prozent auf 5,82 Milliarden Euro.

Die finanziellen Ergebnisse seien im Rahmen der Prognosen ausgefallen und seien getragen "von einem klaren Fokus auf Effizienz, Geschwindigkeit und Flexibilität", sagte Mercedes-Chef Ola Källenius laut Mitteilung.

Wir sind bereit für das Jahr 2026.

Mercedes-Chef Ola Källenius

Mit einem klaren Plan und einem sehr wettbewerbsfähigen Produktportfolio treibe Mercedes die Transformation konsequent voran.

Arbeiter steht neben Mercedes mit geöffneter Motorhaube in Montagehalle

Zölle, unklare Lage bei E-Mobilität und Zukunft von Verbrennern - seit Anfang 2025 rüstet sich Mercedes-Benz gegen die Herausforderungen.

20.02.2025 | 1:50 min

Fast 20 Prozent Rückgang in China

Insgesamt verkaufte Mercedes im vergangenen Jahr rund 2.160.000 Pkw und Vans. Pkw wurden etwas mehr als 1,8 Millionen verkauft, was einem Rückgang von neun Prozent im Vergleich zu 2024 entspricht. In China fiel der Rückgang mit 19 Prozent besonders deutlich aus. Nach wie vor ist China das wichtigste Land für Mercedes. Fast ein Drittel aller Pkw setzten die Schwaben 2025 dort ab.

Quelle: dpa, Reuters
Über das Thema berichtet ZDFheute Xpress in Kürze.
Themen
Mercedes BenzChinaUSA

