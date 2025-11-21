Auch europäische Firmen betroffen:Trumps Kampf gegen Windräder hat Folgen
von Nadja Kaltwasser
Präsident Trump bremst in den USA den Ausbau von Windkraftanlagen auf dem Meer - und trifft damit auch europäische Firmen. Denen bricht ein wichtiger Markt weg.
Die erste Präsidentschaft Trumps ging für die Erneuerbaren Energien noch einigermaßen glimpflich aus. Sein Nachfolger Joe Biden förderte deren Ausbau dann deutlich mit finanziellen Anreizen, die auch für ausländische Firmen galten. Seit die neue Trump-Administration im Amt ist, hat sich das Blatt gewendet. Besonders im Fokus: die Offshore Windkraft, also Anlagen auf oder im Meer.
"Sie zerstören die Schönheit unserer Landschaft, unserer Täler, unserer wunderschönen Ebenen", so US-Präsident Trump.
Ein Dekret, ein Gesetz und ein Stopp
Unmittelbar nach Amtsantritt verfügte Trump per Dekret ein vorläufiges Verbot für Offshore-Windparklizenzen entlang fast der gesamten US-amerikanische Küste. Außerdem sollen die Genehmigungen aller bisherigen Projekte überprüft werden.
Im Juli unterzeichnete Trump das Gesetz "One Big Beautiful Bill", in dem etliche Fördermaßnahmen der Biden-Regierung für erneuerbare Energien zurück genommen oder eingeschränkt wurden. Auch hier trifft es neben der Elektromobilität vor allem die Offshore-Windenergie.
Offshore-Windpark vorübergehend gestoppt
Im August schließlich stoppte die Regierung den Weiterbau des Offshore-Parks "Revolution Wind" vor der Küste von Rhode Island, der 2026 fertiggestellt werden soll. Nach Klage des ausführenden Unternehmens, der dänischen Firma Orsted, können die Arbeiten allerdings weitergehen.
Roland Rohde von der deutschen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Germany Trade and Invest (GTAI) bestätigt, dass dieser Branche aus dem Weißen Haus ein besonders scharfer Gegenwind entgegen weht.
Am Aufbau der Offshore Anlagen in den USA sind viele europäische Firmen beteiligt. Durch den Kurswechsel in den USA könnte ein wichtiger Wachstumsmarkt perspektivisch wegfallen, so der Bundesverband Windenergie Offshore (BWO). Dies führe zu Unsicherheiten bei Investoren und Unternehmen. "Geplante Investitionen und Expansionsprojekte sind akut gefährdet oder fallen aus. Das setzt Hersteller unter Druck", sagt Stefan Thimm vom BWO.
Große Probleme auch für deutsche Firmen
Orsted, die "Revolution Wind" zusammen mit der deutschen Skyborn Renewables realisieren, bereitete der Baustopp große Probleme. Das Unternehmen sah sich unter anderem deshalb zu einer Kapitalerhöhung von über neun Milliarden Dollar gezwungen.
RWE hat die Planung eines Offshore-Windparks, der Strom für den Staat New York liefern soll, erstmal auf Eis gelegt. Eine Investitionsentscheidung war hier noch nicht getroffen. Der Konzern mit Hauptsitz in Essen ist einer der größten Betreiber weltweit.
Auch für den europäischen Markt insgesamt habe die Entwicklung in den USA laut BWO Signalwirkung:
Das erschwere die Realisierung neuer Projekte zusätzlich, so Thimm.
Planungssicherheit für Windenergie-Firmen beim Ausbau
Laut Umweltbundesamt werden in Deutschland bereits 2025 Offshore-Windparks mit einer Leistung von mehr als zehn Gigawatt (GW) installiert. Bis Anfang der 2030er-Jahre soll die Kapazität auf mindestens 30 GW ausgebaut werden. Das längerfristiges Ziel liegt bei 70 GW. Offshore-Windkraft wird als wichtiger Baustein auf dem Weg zur Erfüllung der Klimaziele betrachtet. Dafür brauchen die Firmen in jedem Fall Planungssicherheit und Rückenwind.
