Altersvorsorge-Report:Deutschlands Rentensystem in der Vertrauenskrise
von Sina Mainitz
Eine Mehrheit der Deutschen zweifelt an der langfristigen Verlässlichkeit der gesetzlichen Rente. Die private Altersvorsorge gewinnt daher immer mehr an Bedeutung.
Die gesetzliche Rente reicht nicht mehr aus. So sieht es inzwischen die große Mehrheit der Deutschen - und das wird auch im heute veröffentlichten Altersvorsorge-Report 2025 deutlich. Er wurde von der Deutschen Bank und der Fondsgesellschaft DWS in Auftrag gegeben.
Im August und September wurden dafür insgesamt 3.200 Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren online befragt. Demnach halten 83 Prozent die Rente nicht mehr für zukunftssicher; 2019 teilte diese Zweifel nur gut jeder Zweite (54 Prozent).
Deutsches Institut für Altersvorsorge: Zusammenbruch des Vertrauens
80 Prozent gehen demnach davon aus, dass die staatliche Rente künftig nur noch eine Grundsicherung bieten werde. Peter Schwark vom Deutschen Institut für Altersvorsorge sagt:
Rente: Menschen werden selbst aktiv
Nicht nur das Vertrauen ist gesunken. Der demografische Wandel zeigt: Es gibt immer mehr Rentner*innen, aber weniger Beitragseinzahler*innen. Das Rentensystem funktioniert nicht mehr.
Ein Umdenken innerhalb der Bevölkerung hat längst stattgefunden, denn die Studie zeigt: 58 Prozent der Befragten sind bereit, selbst aktiv zu werden, wenn die Rahmenbedingungen seitens der Politik stimmen. Sie befürworten eine verpflichtende, private Altersvorsorge. Deutsche-Bank-Vorstandsmitglied Claudio de Sanctis erklärt:
Private Altersvorsorge: Viele Deutsche unsicher
Ein zentraler Schlüssel für eine auskömmliche Altersvorsorge bleibe der Kapitalmarkt, der einen langfristigen Vermögensaufbau ermögliche, sagt de Sanctis. Doch der Schritt, in Aktien und ETFs zu investieren, erfordert oftmals Mut.
Die meisten Deutschen sind in diesem Punkt eher risikoscheu und unsicher. Obwohl sich 56 Prozent mehr Hilfe bei Finanzentscheidungen wünschen, haben 61 Prozent der Befragten noch nie eine persönliche Altersvorsorge-Beratung in Anspruch genommen, hieß es. 54 Prozent sagen, das Thema Altersvorsorge mache ihnen Angst - insbesondere Jüngere und Haushalte mit niedrigem Einkommen sehen das so.
Den Angaben zufolge spart fast jeder Dritte (31 Prozent) gar nicht für den Ruhestand. Weitere 23 Prozent legen monatlich maximal 50 Euro zurück. Gründe dafür seien nicht nur fehlende finanzielle Mittel, sondern auch ein Mangel an Informationen über geeignete Anlageformen und die eigene Vorsorgelücke.
Kritik: Keine Regierung hat "heißes Eisen" Rente angepackt
Knapp ein Drittel (32 Prozent) fühlt sich finanziell so gut abgesichert, dass sie den Lebensstandard im Alter halten können. Dazu gehören laut Experte Schwark drei Punkte:
Schwark fordert, die Politik solle sich ehrlich machen in Sachen Rente. Doch bislang hat keine Regierung dieses "heiße Eisen" Rente wirklich beherzt angepackt.
Derzeit liegt das durchschnittliche Renteneintrittsalter bei 67 Jahren. Es gilt, sich so lange wie möglich sowohl körperlich, geistig als auch finanziell fit zu halten. Die Absicherung im Alter ist inzwischen zu einer zentralen Zukunftsfrage in den Köpfen geworden. Länger arbeiten wollen übrigens die meisten Deutschen nicht. Ein höheres Renteneintrittsalter lehnen 78 Prozent der Befragten ab.
Sina Mainitz ist Redakteurin im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.
Hintergründe zum Thema Rente
Einigung im Koalitionsausschuss:Die Aktivrente kommt - was sie bedeutet
Debatte um Alterssicherung:Rente statt Pension für Beamte?von Matthias Nickmit Video
Renteninformation:So überprüfen Sie Ihren Rentenanspruchvon Nicole Wehrmit Video
Große Proteste, knappe Kassen:Wie tickt Europa beim Rentenalter?von Dorothée Schmidtmit Video
Mehr zum Thema Geldanlage
Wissen über Finanzen:Viele Menschen bei Geldanlage ahnungslosmit Video
Seit 25 Jahren an der Börse:Warum ETFs eine Erfolgsgeschichte sindvon Valerie Haller und Anne Sophie Feilmit Video
Gender Investment Gap:Warum Frauen seltener Aktien kaufen als Männervon Marie Riesmit Video
Tagesgeld, Sparbuch, ETF:Sparen für Kinder: Was sich am meisten lohntvon Zarah Reindersmit Video