Trotz der Spionageaffäre ist Jensen Huang wieder Nvidia-Chef. Geschützt wird er auch von Donald Trump. Die Suche nach dem wahren Ausmaß des Skandals geht dennoch weiter.

Jensen Huang ist zurück an der Spitze von Nvidia. Er war zurückgetreten, nachdem mehrere Affären öffentlich wurden, darunter eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. 26.11.2026 | 43:00 min

Seit Montag ist Jensen Huang wieder CEO des weltgrößten Chipherstellers Nvidia. Ein Video von seiner Rückkehr in die Firmenzentrale in Santa Clara zeigt, wie ihm eine Mitarbeiterin um den Hals fällt.

Der Milliardär ist ein Manager-Rockstar und hat das Unternehmen über mehr als 30 Jahre ganz nach seinen Vorstellungen geformt. Auf dem Weg dahin machte er viele Untergebene zu Millionären. Eine echte Konzernstruktur hatte Nvidia nie, alles lief direkt auf Huang als Entscheider zu.

Mit seiner Rückkehr an die Nvidia-Spitze sind die vielen Skandale um Huang zwar offiziell abgeräumt - tatsächlich bleiben schwerwiegende Vorbehalte.

Rolle rückwärts bei Chiphersteller Nvidia: Elf Tage nach seinem Rücktritt hat der Verwaltungsrat des US-Chipherstellers Nvidia Jensen Huang wieder an die Konzernspitze geholt. 24.11.2026 | 0:25 min

Was waren die Vorwürfe gegen Huang?

Die Skandale des Jensen Huang haben verschiedene Ebenen, die alle für sich unterschiedlich bewertet werden können - jede einzelne davon dürfte in vielen US-Unternehmen Anlass für einen Rauswurf sein.

Offenbar mehrere Affären mit Mitarbeiterinnen, was insbesondere in der US-Unternehmenskultur verpönt bis verboten ist

Die Affäre mit Alice Huang, Managerin eines Nvidia-Kunden aus Singapur, der Kontakte zum chinesischen Geheimdienst vorgeworfen werden

Verschiedene US-Sicherheitsbehörden sammelten Informationen zu Alice Huang, überwachten ihre Geräte - kamen aber zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die USA warnten andere Nationen vor ihr. US-Präsident Trump entschied sich mehrfach, nicht wegen der Sicherheitsbedenken aktiv zu werden

Unter Jensen Huang gelangten exportbeschränkte KI-Chips im Milliardenwert nach China. Womöglich war Alice Huang Teil dieser Sanktionsumgehung. Jensen Huang setzte sich in den USA für ein Ende der China-Sanktionen ein

Nach seinem Rücktritt als CEO setzten Geschäftspartner und die Trump-Administration den Nvidia-Aufsichtsrat unter Druck, Jensen Huang wieder einzusetzen, was dieser dann auch tat

Jensen Huang ist zurück als Nvidia-Chef, auch wegen der Einflussnahme durch US-Präsident Trump. Welche Auswirkungen hat der Fall auf Nvidia und die KI-Branche? ZDFheute live ordnet ein. 25.11.2026 | 12:25 min

Wie wird der Nvidia-Skandal weiter aufgeklärt?

Am Dienstag berichtete CBS News, dass Jensen Huang weiterhin eine Sicherheitsfreigabe der US-Regierung besitze. Nvidia ist in zahlreiche Projekte für die nationale Sicherheit eingebunden, viele militärische KI-Anwendungen laufen auf Nvidia-Produkten. Trump hatte dem Nvidia-Aufsichtsrat am Montag persönlich zugesichert, dass Huang kein Sicherheitsrisiko darstelle.

Finanzexpertin Sandra Navidi sagte dazu im heute-journal-Podcast:

Was mir als Erstes ins Auge fällt, sind die Rechtsbrüche, die Jensen Huang begangen hat. Von denen Donald Trump ihn freispricht, er hat ihm sogar eine Begnadigung in Aussicht gestellt. „ Sandra Navidi, Finanzexpertin

Die Wiedereinstellung von Huang setze Nvidia großen Haftungsrisiken aus, da das Unternehmen kommuniziert hatte, Huang werde nicht zurückkommen. "Darauf haben Investoren gesetzt", so Navidi.

Reuters berichtete am Mittwoch, dass das US-Justizministerium vor der Trump-Zusicherung an den Aufsichtsrat keine förmliche Untersuchung von Nvidia durchgeführt habe. Derzeit laufen Ermittlungsverfahren gegen zwei Nvidia-Kunden wegen der Enthüllungen. Sie hätten laut Justizminister Todd Blanche bislang nicht ergeben, dass Jensen Huang Gesetze verletzt habe. Am 1. Dezember soll Jensen Huang vor einem Kongressausschuss zu den Vorwürfen befragt werden.

Einfluss auf politische Entscheidungen, horrende Spenden für Wahlkämpfe, Gefahr für die Nationale Sicherheit - wie viel Macht haben die Chefs der Tech-Konzerne in den USA? 26.11.2026 | 14:29 min

Nvidia-Aktivitäten befeuern Sorgen vor Börsencrash

Außerdem soll die US-Börsenaufsicht SEC Ermittlungen gegen Nvidia aufgenommen haben, bei denen die Buchhaltung des Unternehmens im Fokus stehen soll. Nvidia sieht sich seit Längerem Vorwürfen ausgesetzt, künstlich die Nachfrage nach seinen KI-Chips anzuheizen - etwa indem es Investitionsabkommen mit Startups oder Tech-Konzernen abschließt, die dafür bei Nvidia Chips bestellen.

"Jensen Huang hat den Bedarf künstlich angetrieben, indem er jedem Startup (…) Riesenkredite zugesagt hat", betont Navidi im heute-journal-Podcast. Kritiker sprechen von sogenanntem "circular financing" (Kreislauf-Finanzierung), das Börsenkurse ungerechtfertigt in die Höhe treibe und Risiken für einen Crash vergrößere.

Kurseinbruch bei Anthropic, Spionageverdacht bei Nvidia, Börsen-Beben in der KI-Branche. Welche Risikofaktoren für Anleger im KI-Boom relevant sind: WISO - Wirtschaft erklärt mit Florian Neuhann. 26.11.2026 | 9:21 min

Sinkende Aktienkurse sind Problem für Trump

Die Huang-Affäre ließ den Aktienkurs von Nvidia und vielen weiteren Tech-Unternehmen einbrechen. Nvidia ist so zentral für den KI-Markt, dass die Zweifel an den Geschäftspraktiken die gesamte Volkswirtschaft in Mitleidenschaft zu ziehen drohten.

Jensen Huang ist nicht nur unabkömmlich für das Unternehmen selbst, sondern für das Aufrechterhalten dieser gesamten KI-Blase. „ Sandra Navidi, Finanzexpertin

Tech-Giganten wie Nvidia machen auch bei vielen Kleininvestoren einen substanziellen Anteil der Aktiengewinne aus - das Verhalten des CEOs ließ also die Ersparnisse von Millionen US-Bürgern sinken. Das ist für Trump auch ein politisches Problem. Derweil sind der US-Präsident und sein Umfeld persönlich in Nvidia investiert. Expertin Navidi sagt über Trump und seinen Handelsminister Howard Lutnick: "Das heißt, die beiden sind absolut befangen. Sie haben ein persönliches finanzielles Interesse und sie unterlaufen damit die Sicherheitsinteressen der USA."

Im Skandal um den Chipkonzern Nvidia hat die US-Regierung das singapurische Unternehmen Megaspeed auf eine schwarze Liste gesetzt. Die Firma darf nun keine Hochleistungschips mehr kaufen. 24.11.2026 | 0:30 min

Neue Details über Verbindungen zum chinesischen Staat

Verschiedene US-Medien versuchen weiterhin, die Hintergründe von Alice Huang in China aufzudecken - geraten dabei aber offenbar selbst in den Fokus des Staates.

Der Aufenthaltsort von Alice Huang ist weiterhin unbekannt, sie ist seit Bekanntwerden des Skandals verschwunden. Als Reporter der "New York Times" im Heimatort von Huang Anwohner befragten, wurden sie laut einem Bericht von Dienstag von der Polizei abgeführt und befragt.

Vergangenen Freitag berichtete die "New York Times", dass Alice Huang und ihr Ehemann verschiedene Verbindungen zu Firmen im Umfeld des chinesischen Militärs haben. Am Sonntag schrieb die "New York Times", dass Alice Huang auch während ihrer Affäre mit Jensen Huang (die beiden sind nicht verwandt) in Kontakt mit Chinas Ministerium für Staatssicherheit stand.

Diese Informationen lagen vor, als Nvidia sich entschied, Jensen Huang wieder als CEO einzusetzen. Die kommenden Wochen könnten weitere brisante Details zu Jensen Huangs Aktivitäten zutage bringen. Nvidia geht bewusst ins Risiko.