Jensen Huang ist zurück an der Spitze von Nvidia, einem der wertvollsten Unternehmen der Welt. Er war zurückgetreten, nachdem mehrere Affären öffentlich wurden, darunter eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Nun soll US-Präsident Donald Trump dafür gesorgt haben, dass er wieder als CEO eingesetzt wird. Warum sind Huang und Nvidia so wichtig für Trump und welche Rolle spielt der US-Chip-Hersteller in Deutschland? Welche Machtstrukturen bestimmen das Unternehmen und die KI-Branche? Und platzt bald die KI-Blase?

Darüber sprechen Host Helene Reiner und heute journal-Moderator Christian Sievers mit der Unternehmerin und Finanzexpertin Sandra Navidi und mit Jörg Ziesmann vom Stuttgarter KI-Robotik-Unternehmen Sereact.

Nvidia ist mit großem Abstand der Weltmarktführer für KI-Chips. Ursprünglich hat die Firma aus Kalifornien Grafikprozessoren für Videospiele entwickelt, die viele Bildpunkte gleichzeitig berechnen können.

Diese Fähigkeit, sehr viele Rechnungen parallel statt nacheinander laufen zu lassen, wird auch für Künstliche Intelligenz benötigt. KI-Modelle werden heute mit solchen Chips trainiert und betrieben.

Auch andere Unternehmen stellen diese her, unter anderem in China. Aber die Chips von Nvidia sind um ein Vielfaches stärker. Auf Nvidias neuestem Chip Rubin liegen rund 336 Milliarden Transistoren auf einer Fläche, kleiner als eine Kreditkarte.

Auch die Software von Nvidia ist ein Grund für den Stellenwert des Unternehmens. Denn ein Chip funktioniert nur gut mit passenden Programmen, die ihn steuern. Mit einer eigenen Software-Plattform können Entwickler Programme schreiben, die genau auf Nvidia-Chips zugeschnitten sind.

Die großen KI-Modelle wie die hinter ChatGPT oder Claude wurden in dieser Umgebung trainiert.

Die Kombination aus Hardware, Software und ganzen Rechenzentrumsystemen macht Nvidias Technologie so begehrt und bindet Kunden an den Konzern.

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