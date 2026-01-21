KI-Pionier über Faktor für Wirtschaft:"Deutschland muss weniger bürokratisch werden"
In Davos in der Schweiz trifft sich derzeit die Wirtschaft zum Austausch mit der Politik. KI-Pionier Richard Socher hat Ideen im Gepäck, was Deutschland besser machen könnte.
Die Wirtschaftselite der ganzen Welt trifft sich derzeit wie jedes Jahr im Januar in Davos in der Schweiz. Bei dem Austausch zwischen Politik und Wirtschaft gibt es mehrere große Themen. Eines davon ist künstliche Intelligenz. Außerdem geht es um die benötigten Reformen im Energie- und Arbeitsmarkt.
Zwei, die am Dialog teilnehmen sind Bettina Orlopp, Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, sowie Richard Socher. Socher ist ein KI-Pionier. Er lebt seit über einem Jahrzehnt in den USA und ist CEO des Unternehmens you.com. Beide wurden von Florian Neuhann für die "Lange Nacht der Wirtschaft" interviewt.
Das sagte Richard Socher zur Frage, ...
... wie er auf Donald Trumps Politikkurs blickt?
"Für die KI wirkt sich Trumps Politik positiv aus. Sie kann sich frei entwickeln." US-Präsident Donald Trump scheine die richtigen Leute um sich zu haben, auch aus dem Silicon Valley, sagt Socher. "Anders als in Europa wird die KI in den USA nicht reguliert."
... warum er sein Startup-Unternehmen in den USA und nicht in Deutschland gegründet hat?
Er habe versucht, eine KI-Firma in Deutschland zu starten, erklärt der CEO von you.com. "Doch Deutschland will Startup-Gründer sofort versteuern, wenn ihre Bewertungen nach oben gehen." Die Bewertungen seien aber alle theoretisch und dafür könne man sich nichts kaufen, erläutert Socher.
... was geschehen müsste, damit Deutschland in puncto KI mit den USA mithalten kann?
"Deutschland muss weniger bürokratisch werden, Firmengründungen müssen vereinfacht werden."
... ob die deutsche Wirtschaft 2026 seiner Meinung nach wächst?
"Das größte Potential besteht darin, dass Unternehmen aktiv bei der KI mitmachen, denn KI wird in so vielen Bereichen benötigt."
Das sagte Bettina Orlopp zur Frage, ...
... wie man auf die Drohungen von Donald Trump reagieren sollte?
"Das Wichtigste ist, Ruhe zu bewahren und einfach auch erst mal fokussiert zu bleiben."
... wie es um die deutsche Wirtschaft steht?
"Wir gehen im Moment davon aus, dass die Wirtschaft dieses Jahr mit 0,9 Prozent wachsen wird", sagt Bettina Orlopp. Die Commerzbank-Chefin mahnte allerdings auch an, dass noch mehr Reformen durch die Bundesregierung benötigt würden, um ein Wachstum von 0,9 Prozent zu festigen.
Vor allem beim Bürokratieabbau, der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und bei den Energiekosten sei dringender Handlungsbedarf, erklärte Orlopp. Ohne Reformen daran bekämen Unternehmen kein Gefühl der Sicherheit. Dies aber werde dringend benötigt, um Investitionen nach Deutschland zu holen, machte die Vorstandsvorsitzende der Commerzbank deutlich.
Die Interviews fassten Christine Elsner und Henning Behrends zusammen.
Wirtschaft erklärt:Was das deutsche Geschäftsmodell kaputt macht
Mehr zur "Langen Nacht der Wirtschaft"
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Best of: Die lange Nacht der Wirtschaftvon Andreas WeiseVideo2:16
Verbraucher | WISO:Gesundheit um jeden Preis - Bald unbezahlbar?von Petra OttoVideo21:05
Verbraucher | WISO:Deutschland in der WirtschaftskriseVideo23:20
Verbraucher | WISO:Energiewende auf dem Land - Ein Dorf weiß wievon Lea PaulsVideo4:19
Verbraucher | WISO:Interview mit Rüstungs-Startupvon Jutta SonnewaldVideo7:00
Verbraucher | WISO:Davos - Weltwirtschaftsforum in wilden Zeitenvon Florian NeuhannVideo13:09
Verbraucher | WISO:Metallbetriebe vor Herausforderungenvon Markus Wolsiffer, Andrea Meuser, Isabel de la VegaVideo20:48
Verbraucher | WISO:Hamburger Hafen: Drehscheibe des Welthandelsvon Britta Hilpert, Martin Niessen, Sven RiekenVideo18:58
Verbraucher | WISO:Rüstungs-Startup baut Abwehr-Drohnenvon Jutta SonnewaldVideo3:54
Verbraucher | WISO:China - Wirtschaftsgigant und Machtfaktorvon Miriam SteimerVideo22:44
Verbraucher | WISO:Die Probleme einer Landbäckereivon Melanie Haack, Richard LuttkeVideo19:20
Verbraucher | WISO:Die Highlights der langen Wirtschaftsnachtvon Andreas WeiseVideo73:44
Verbraucher | WISO:Deutsche Autobranche im Wandelvon Cornelia Schiemenz, Franziska WunderlichVideo20:44
Verbraucher | WISO:Trump, Zölle und die Folgen für EuropaVideo20:50
Verbraucher | WISO:Wirtschaftsbarometer: So ist die Stimmungvon Stefan LeifertVideo8:33
Mehr Wirtschafts-Themen
Wirtschaft, Westen, Weltfrieden:Weltwirtschaftsforum in Davos: Diesmal geht's um allesvon Florian Neuhannmit Video2:30
- Exklusiv
Zahlen zur Lage in Deutschland:ZDF-Wirtschaftsbarometer: Nur wenige erwarten Aufschwungvon Dennis Bergermit Video8:33
Europa top, China, USA Flop:Erholt sich VW?von Oliver Deukermit Video0:30
Hapag-Lloyd spürt Auswirkungen:Wie politische Krisen den Welthandel verunsichernvon Matthias Nick und Florian Neuhannmit Video3:11