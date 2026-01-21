  3. Merkliste
  4. Suche
Wirtschaft

Mehr KI in Deutschland? Was es dafür braucht

Interview

KI-Pionier über Faktor für Wirtschaft:"Deutschland muss weniger bürokratisch werden"

|

In Davos in der Schweiz trifft sich derzeit die Wirtschaft zum Austausch mit der Politik. KI-Pionier Richard Socher hat Ideen im Gepäck, was Deutschland besser machen könnte.

Weltwirtschaftsforum - Logo vor Dorfplatz in Davos

Das diesjährige Weltwirtschaftsforum dürfte das spannendste seit Jahren werden. Interview mit Richard Socher ab Minute 01:15. Interview mit Bettina Orlopp ab Minute 09:03.

21.01.2026 | 13:09 min

Die Wirtschaftselite der ganzen Welt trifft sich derzeit wie jedes Jahr im Januar in Davos in der Schweiz. Bei dem Austausch zwischen Politik und Wirtschaft gibt es mehrere große Themen. Eines davon ist künstliche Intelligenz. Außerdem geht es um die benötigten Reformen im Energie- und Arbeitsmarkt.

Zwei, die am Dialog teilnehmen sind Bettina Orlopp, Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, sowie Richard Socher. Socher ist ein KI-Pionier. Er lebt seit über einem Jahrzehnt in den USA und ist CEO des Unternehmens you.com. Beide wurden von Florian Neuhann für die "Lange Nacht der Wirtschaft" interviewt.

Emmanuel Macron auf dem Weltwirtschaftsforum 2026 in Davos

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos steht besonders Trumps Politik im Zentrum. Mögliche Zölle und geopolitische Drohungen beeinflussen die Wirtschaft stark.

21.01.2026 | 2:37 min

Das sagte Richard Socher zur Frage, ...

... wie er auf Donald Trumps Politikkurs blickt?

"Für die KI wirkt sich Trumps Politik positiv aus. Sie kann sich frei entwickeln." US-Präsident Donald Trump scheine die richtigen Leute um sich zu haben, auch aus dem Silicon Valley, sagt Socher. "Anders als in Europa wird die KI in den USA nicht reguliert."

... warum er sein Startup-Unternehmen in den USA und nicht in Deutschland gegründet hat?

Er habe versucht, eine KI-Firma in Deutschland zu starten, erklärt der CEO von you.com. "Doch Deutschland will Startup-Gründer sofort versteuern, wenn ihre Bewertungen nach oben gehen." Die Bewertungen seien aber alle theoretisch und dafür könne man sich nichts kaufen, erläutert Socher.

Mann und Frau am Laptop

In Deutschland ist die Zahl der Start-up-Gründungen auf einen neuen Rekord gestiegen. Im vergangenen Jahr entstanden 3.568 neue Wachstumsfirmen, 29 Prozent mehr als 2024.

08.01.2026 | 1:16 min

... was geschehen müsste, damit Deutschland in puncto KI mit den USA mithalten kann?

"Deutschland muss weniger bürokratisch werden, Firmengründungen müssen vereinfacht werden."

... ob die deutsche Wirtschaft 2026 seiner Meinung nach wächst?

"Das größte Potential besteht darin, dass Unternehmen aktiv bei der KI mitmachen, denn KI wird in so vielen Bereichen benötigt."

Experte zu KI-Infrastruktur
:Europa hat "Fenster von ein, eineinhalb Jahren"

Die USA sind beim Thema KI weit voraus. Viel Zeit, um aufzuholen, bleibt Deutschland nicht. Doch möglich ist es, meint KI-Experte Antonio Krüger.
mit Video1:34
Student vor einem Bildschirm - Symbolbild Künstliche Intelligenz
Interview

Das sagte Bettina Orlopp zur Frage, ...

... wie man auf die Drohungen von Donald Trump reagieren sollte?

"Das Wichtigste ist, Ruhe zu bewahren und einfach auch erst mal fokussiert zu bleiben."

Es ist wichtig, dass in Deutschland nun Reformen stattfinden, um den Standort Deutschland weiter zu stärken.

Bettina Orlopp, Vorstandsvorsitzende der Commerzbank

bidenkopf-davos

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos gibt die Trump-Entourage seit Wochen den Ton an. "Die US-Amerikaner bestimmen das Forum“, berichtet ZDF-Reporterin Susanne Biedenkopf aus Davos.

21.01.2026 | 2:50 min

... wie es um die deutsche Wirtschaft steht?

"Wir gehen im Moment davon aus, dass die Wirtschaft dieses Jahr mit 0,9 Prozent wachsen wird", sagt Bettina Orlopp. Die Commerzbank-Chefin mahnte allerdings auch an, dass noch mehr Reformen durch die Bundesregierung benötigt würden, um ein Wachstum von 0,9 Prozent zu festigen.

Vor allem beim Bürokratieabbau, der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und bei den Energiekosten sei dringender Handlungsbedarf, erklärte Orlopp. Ohne Reformen daran bekämen Unternehmen kein Gefühl der Sicherheit. Dies aber werde dringend benötigt, um Investitionen nach Deutschland zu holen, machte die Vorstandsvorsitzende der Commerzbank deutlich.

Die Interviews fassten Christine Elsner und Henning Behrends zusammen.

Wirtschaft erklärt
:Was das deutsche Geschäftsmodell kaputt macht

Auch 2025 ist die deutsche Wirtschaft stagniert. Es ist die längste Schwächephase in der Geschichte der Bundesrepublik. Warum geht das deutsche Geschäftsmodell nicht mehr auf?
von Ferdinand Uth
mit Video8:50
Rauch aus der Werksleitung eines Heizkraftwerks in einer Stadt im Winter.
Über dieses Thema berichtete "WISO: Die lange Nacht der Wirtschaft" am 21.01.2026 ab 00:15 Uhr.
Thema
Künstliche Intelligenz

Mehr zur "Langen Nacht der Wirtschaft"

  1. WISO - Lange Nacht der Wirtschaft - Moderatorin/Moderator - Lange Nacht der Wirtschaft

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Best of: Die lange Nacht der Wirtschaft

    von Andreas Weise
    Video2:16
  2. Neugeborenes wird in den Händen einer Hebamme gehalten

    Verbraucher | WISO:Gesundheit um jeden Preis - Bald unbezahlbar?

    von Petra Otto
    Video21:05
  3. Talkrunde zur Langen Nacht der Wirtschaft

    Verbraucher | WISO:Deutschland in der Wirtschaftskrise

    Video23:20
  4. Luftbild des energieautarken Dorfs Feldheim im Frühling

    Verbraucher | WISO:Energiewende auf dem Land - Ein Dorf weiß wie

    von Lea Pauls
    Video4:19
  5. Max Enders ist Geschäftsführer von Tytan

    Verbraucher | WISO:Interview mit Rüstungs-Startup

    von Jutta Sonnewald
    Video7:00
  6. Weltwirtschaftsforum - Logo vor Dorfplatz in Davos

    Verbraucher | WISO:Davos - Weltwirtschaftsforum in wilden Zeiten

    von Florian Neuhann
    Video13:09
  7. Gießerei: Mann arbeitet in der Stahlindustrie am Hochofen

    Verbraucher | WISO:Metallbetriebe vor Herausforderungen

    von Markus Wolsiffer, Andrea Meuser, Isabel de la Vega
    Video20:48
  8. Containerschiff im Hamburger Hafen

    Verbraucher | WISO:Hamburger Hafen: Drehscheibe des Welthandels

    von Britta Hilpert, Martin Niessen, Sven Rieken
    Video18:58
  9. Abwehr-Drohne des Rüstungs-Startups Tytan-Technologies

    Verbraucher | WISO:Rüstungs-Startup baut Abwehr-Drohnen

    von Jutta Sonnewald
    Video3:54
  10. Chinesische Arbeiterinnen nähen in einer Fabrik

    Verbraucher | WISO:China - Wirtschaftsgigant und Machtfaktor

    von Miriam Steimer
    Video22:44
  11. Brot in den Händen in der Backstube einer Bäckerei

    Verbraucher | WISO:Die Probleme einer Landbäckerei

    von Melanie Haack, Richard Luttke
    Video19:20
  12. Container werden umgesetzt

    Verbraucher | WISO:Die Highlights der langen Wirtschaftsnacht

    von Andreas Weise
    Video73:44
  13. BMW Autos in einer Reihe

    Verbraucher | WISO:Deutsche Autobranche im Wandel

    von Cornelia Schiemenz, Franziska Wunderlich
    Video20:44
  14. ZDF-Korrespondent Theveßen per Videocall aus Washington.

    Verbraucher | WISO:Trump, Zölle und die Folgen für Europa

    Video20:50
  15. Stefan Leifert bei ZDFheute live

    Verbraucher | WISO:Wirtschaftsbarometer: So ist die Stimmung

    von Stefan Leifert
    Video8:33

Mehr Wirtschafts-Themen

  1. Das Schild des Weltwirtschaftsforums ist am Versammlungsort im schweizerischen Davos zu sehen.

    Wirtschaft, Westen, Weltfrieden:Weltwirtschaftsforum in Davos: Diesmal geht's um alles

    von Florian Neuhann
    mit Video2:30
  2. Menschen mit Einkaufstaschen in München
    Exklusiv

    Zahlen zur Lage in Deutschland:ZDF-Wirtschaftsbarometer: Nur wenige erwarten Aufschwung

    von Dennis Berger
    mit Video8:33
  3. Parkplatz eines VW-Autohändlers mit zahlreichen Neuwagen und VW-Schild.

    Europa top, China, USA Flop:Erholt sich VW?

    von Oliver Deuker
    mit Video0:30
  4. Ein Containerschiff von Hapag Lloyd liegt im Hamburger Hafen.

    Hapag-Lloyd spürt Auswirkungen:Wie politische Krisen den Welthandel verunsichern

    von Matthias Nick und Florian Neuhann
    mit Video3:11