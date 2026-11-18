Nach Sieg gegen Shelton : Zverev vorzeitig im Halbfinale der ATP Finals

von Kathrin Bräuer 18.11.2026 | 12:19 |

Mit dem zweiten Statement-Sieg bei den ATP Finals hat sich Alexander Zverev vorzeitig für das Halbfinale qualifiziert. Er bezwang im zweiten Gruppenspiel in Turin den an Nummer drei gesetzten Ben Shelton.