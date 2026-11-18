Nach Sieg gegen Shelton:Zverev vorzeitig im Halbfinale der ATP Finals
von Kathrin Bräuer
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Mit dem zweiten Statement-Sieg bei den ATP Finals hat sich Alexander Zverev vorzeitig für das Halbfinale qualifiziert. Er bezwang im zweiten Gruppenspiel in Turin den an Nummer drei gesetzten Ben Shelton.
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