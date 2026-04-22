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DFB-Pokal: Leverkusen will die Bayern ärgern

Halbfinale in Leverkusen:DFB-Pokal: Leverkusen will die Bayern ärgern

von Andreas Heck

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Kasper Hjulmand (Bayer 04 Leverkusen, Cheftrainer)

Bayer Leverkusen empfängt den neuen Meister FC Bayern zum Halbfinale im DFB-Pokal. Die Münchner wollen endlich wieder ins Finale einziehen - das letzte Mal waren sie dort 2020.

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DFB-Pokal

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