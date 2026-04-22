Halbfinale in Leverkusen : DFB-Pokal: Leverkusen will die Bayern ärgern

von Andreas Heck 22.04.2026 | 13:40 |

Bayer Leverkusen empfängt den neuen Meister FC Bayern zum Halbfinale im DFB-Pokal. Die Münchner wollen endlich wieder ins Finale einziehen - das letzte Mal waren sie dort 2020.