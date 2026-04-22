Aufnahme in Hall of Fame:Basketball-Weltverband ehrt Dirk Nowitzki
von Daniel Pinschower
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In Berlin ist Dirk Nowitzki eine besondere Ehre zuteil geworden. Die deutsche Basketball-Legende wurde als erst zweiter Deutscher in die Hall of Fame des Basketball-Weltverbandes aufgenommen.
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