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ZDF-Mittagsmagazin

Aufnahme in Hall of Fame: Basketball-Weltverband ehrt Nowitzki

Aufnahme in Hall of Fame:Basketball-Weltverband ehrt Dirk Nowitzki

von Daniel Pinschower

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Dirk Nowitzki

In Berlin ist Dirk Nowitzki eine besondere Ehre zuteil geworden. Die deutsche Basketball-Legende wurde als erst zweiter Deutscher in die Hall of Fame des Basketball-Weltverbandes aufgenommen.

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