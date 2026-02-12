  3. Merkliste
  4. Suche
Video
ZDF-Mittagsmagazin

Deutsche Eishockey-Männer sind heiß auf den Auftakt

Erstes Spiel gegen Dänemark:DEB-Männer heiß auf den Auftakt

von Gari Paubandt

|
Bundestrainer Harold Kreis leitet das Training am 09.02.2026 in Mailand.

Die deutschen Eishockey-Männer starten so namhaft wie noch nie in ein olympisches Turnier. Sieben aktive NHL-Profis stehen im DEB-Team. „Wir wollen viel erreichen“, sagt Leon Draisaitl.

Thema
Sport

Mehr News aus dem Sport