Deutsche Eishockey-Männer sind heiß auf den Auftakt

Erstes Spiel gegen Dänemark : DEB-Männer heiß auf den Auftakt

von Gari Paubandt 12.02.2026 | 14:41 |

Die deutschen Eishockey-Männer starten so namhaft wie noch nie in ein olympisches Turnier. Sieben aktive NHL-Profis stehen im DEB-Team. „Wir wollen viel erreichen“, sagt Leon Draisaitl.