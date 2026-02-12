Deutsche Eishockey-Männer sind heiß auf den Auftakt

Erstes Spiel gegen Dänemark:DEB-Männer heiß auf den Auftakt
von Gari Paubandt
|
Die deutschen Eishockey-Männer starten so namhaft wie noch nie in ein olympisches Turnier. Sieben aktive NHL-Profis stehen im DEB-Team. „Wir wollen viel erreichen“, sagt Leon Draisaitl.
