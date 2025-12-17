  3. Merkliste
  4. Suche
Video
ZDF-Mittagsmagazin

Handball-EM: DHB-Team mit vier Neuen, aber ohne einen Härtefall

Kader für die Handball-EM:DHB-Team mit vier Neuen - aber ohne einen Härtefall

von Kathrin Bräuer

|
Handballtrainer Alfred Gislason

Mit vier Debütanten - aber ohne Füchse-Jungstar Tim Freihöfer. Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat seinen Kader für die anstehende EM im Januar bekannt gegeben.

Mehr News aus dem Sport