Kader für die Handball-EM : DHB-Team mit vier Neuen - aber ohne einen Härtefall

von Kathrin Bräuer 17.12.2025 | 13:49 |

Mit vier Debütanten - aber ohne Füchse-Jungstar Tim Freihöfer. Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat seinen Kader für die anstehende EM im Januar bekannt gegeben.