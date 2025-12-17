Kader für die Handball-EM:DHB-Team mit vier Neuen - aber ohne einen Härtefall
von Kathrin Bräuer
|
Mit vier Debütanten - aber ohne Füchse-Jungstar Tim Freihöfer. Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat seinen Kader für die anstehende EM im Januar bekannt gegeben.
