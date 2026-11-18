Nations League:Haaland schießt Norwegen ins Viertelfinale
von Volker Grube
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Irre Aufholjagd in der Nations League: Nach einem 0:2-Rückstand gewinnt Norwegen noch mit 3:2 in Dänemark. Stürmerstar Erling Haaland at in der Nachspielzeit das letzte Wort.
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