Wolfsburg fegt Hoffenheim aus dem Stadion

von Kathrin Bräuer 03.11.2026 | 13:33 |

Wolfsburgs Fußballerinnen haben Hoffenheim mit acht Toren besiegt und stehen damit im Viertelfinale des DFB-Pokals. Fünf Treffer fielen schon vor der Pause.