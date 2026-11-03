Wolfsburg fegt Hoffenheim aus dem Stadion
von Kathrin Bräuer
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Wolfsburgs Fußballerinnen haben Hoffenheim mit acht Toren besiegt und stehen damit im Viertelfinale des DFB-Pokals. Fünf Treffer fielen schon vor der Pause.
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