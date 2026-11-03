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ZDF-Mittagsmagazin

DFB-Pokal der Frauen: Wolfsburg fegt Hoffenheim aus dem Stadion

Wolfsburg fegt Hoffenheim aus dem Stadion

von Kathrin Bräuer

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VfL Wolfsburg gewinnt im Achtelfinale des DFB-Pokals gehen die TSG Hoffenheim.

Wolfsburgs Fußballerinnen haben Hoffenheim mit acht Toren besiegt und stehen damit im Viertelfinale des DFB-Pokals. Fünf Treffer fielen schon vor der Pause.

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