Champions League:Dezimierte Bayern-Elf vor schwieriger Aufgabe in Madrid
von Kathrin Bräuer
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Bayern München steht in Madrid unter Druck. Beim heimstarken Atlético geht es für den Rekordmeister um wichtige Punkte in der Champions League. Viele Spieler fehlen verletzungsbedingt.
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