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ZDF-Mittagsmagazin

Dezimierte Bayern-Elf vor schwieriger Aufgabe in Madrid

Champions League:Dezimierte Bayern-Elf vor schwieriger Aufgabe in Madrid

von Kathrin Bräuer

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FC Bayern vor Atletico Madrid

Bayern München steht in Madrid unter Druck. Beim heimstarken Atlético geht es für den Rekordmeister um wichtige Punkte in der Champions League. Viele Spieler fehlen verletzungsbedingt.

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