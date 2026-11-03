Champions League : Dezimierte Bayern-Elf vor schwieriger Aufgabe in Madrid

von Kathrin Bräuer 03.11.2026 | 13:33 |

Bayern München steht in Madrid unter Druck. Beim heimstarken Atlético geht es für den Rekordmeister um wichtige Punkte in der Champions League. Viele Spieler fehlen verletzungsbedingt.