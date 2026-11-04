Beta Dancegroup Oranienburg: Tänzerinnen mit starken Botschaften

Keine Trainerin, keine Vorgaben:Beta Dancegroup Oranienburg: Tänzerinnen mit Botschaften
von Antje Klingbeil
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Keine Trainerin, keine festen Vorgaben: 13 Tänzerinnen aus Oranienburg machen ihr eigenes Ding. Mit Choreografien, die bewegen – und zum Nachdenken anregen
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