Beta Dancegroup Oranienburg: Tänzerinnen mit starken Botschaften

Keine Trainerin, keine Vorgaben : Beta Dancegroup Oranienburg: Tänzerinnen mit Botschaften

von Antje Klingbeil 04.11.2026 | 15:33 |

Keine Trainerin, keine festen Vorgaben: 13 Tänzerinnen aus Oranienburg machen ihr eigenes Ding. Mit Choreografien, die bewegen – und zum Nachdenken anregen