73:52-Sieg gegen Portugal:Deutsche Basketballerinnen auf EM-Kurs
von Kathrin Bräuer
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Die deutschen Basketballerinnen haben ihr drittes EM-Qualifiationsspiel in Portugal gewonnen. Nach der Hälfte der Qualifikation stehen sie nun bei zwei Siegen und einer Niederlage.
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