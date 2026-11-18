73:52-Sieg gegen Portugal : Deutsche Basketballerinnen auf EM-Kurs

von Kathrin Bräuer 18.11.2026 | 14:15 |

Die deutschen Basketballerinnen haben ihr drittes EM-Qualifiationsspiel in Portugal gewonnen. Nach der Hälfte der Qualifikation stehen sie nun bei zwei Siegen und einer Niederlage.