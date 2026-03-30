Frauen-Bundesliga: Piljic führt Leverkusen zum Sieg beim HSV

Der Hamburger SV schnuppert nur kurz an einem Punktgewinn. Die Gegnerinnen aus Leverkusen sind zu stark und siegen dank einer überlegenen Leistung am Ende klar.

Die Fußballerinnen des Hamburger SV müssen in der Bundesliga weiter ernsthaft um den Klassenerhalt bangen. Das Team von Trainerin Liese Brancao verlor das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen verdient mit 1:3 (1:1) und blieb damit in der fünften Partie in Serie ohne Sieg.

Der Vorsprung auf die SGS Essen auf dem ersten Abstiegsplatz beträgt vier Spieltage vor Saisonende nur drei Punkte, auf Schlusslicht Carl Zeiss Jena ist das Polster vier Zähler groß. Das Restprogramm des Aufsteigers hat es unter anderem mit dem Heimspiel zum Abschluss gegen Tabellenführer Bayern München in sich.

Leverkusen klar überlegen

Für die klar überlegenen Leverkusenerinnen war im Volksparkstadion erneut Vanessa Fudalla die Erfolgsgarantin, die mit ihrem 14. Saisontor (10.) in der Torjägerliste zu Pernille Harder aufschloss. Außerdem trafen trotz enormen Chancenwuchers noch Katharina Piljic (54.) und Julia Mickenhagen (77.). Camilla Linberg (41.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.

Bayer kann dank des zweiten Dreiers in Folge noch vom Champions-League-Qualifikationsplatz drei träumen. Der Rückstand auf Eintracht Frankfurt beträgt fünf Punkte, wobei das Restprogramm machbar erscheint.

Die Aufstellungen:

Hamburger SV: Paulick - Doucouré, Stoldt, Schulz (18. Mirzaliyeva), J. Wrede (79. Eggert) -Machtens, Bartz (64. Mikolajova), Büchele (46. Wucher), Linberg, L. Wrede (63. Krüger) -Brunnthaler

Trainerin: Liese Brancao

Bayer 04 Leverkusen: Borggräfe - Merino Gonzalez (63. Mickenhagen), Wenger, Ostermeier, Wamser, Bender (83. Haim), Zdebel, Piljic (83. Vvidal), Grant (63. Kögel) - Fudalla (90.+1 Mädl), Kramer

Trainer: Roberto Pätzold