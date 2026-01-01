  3. Merkliste
  4. Suche
Video
heute 19:00 Uhr

Millionen Deutsche feiern friedlich Silvester

Millionen Deutsche feiern friedlich Silvester

von Christoph Destairel

|
Nordrhein-Westfalen, Bonn: Feuerwerk ist in der Silvesternacht über der Kennedybrücke zu sehen.

Aber es gab auch Tote und Verletzte durch Unfälle und Krawalle.

heute 19:00 Uhr: Einzelbeiträge

Zuletzt auf ZDFheute veröffentlicht