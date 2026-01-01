Menü
Donald Trump
Ukraine
heute 19:00 Uhr
Millionen Deutsche feiern friedlich Silvester
Millionen Deutsche feiern friedlich Silvester
von Christoph Destairel
01.01.2026 | 19:00
|
Aber es gab auch Tote und Verletzte durch Unfälle und Krawalle.
Nachrichten | heute 19:00 Uhr
:
Große Euro-Skepsis in Bulgarien
Video
1:36
Nachrichten | heute 19:00 Uhr
:
Dutzende Tote nach Feuer auf Silvesterparty
Video
1:29
Nachrichten | heute 19:00 Uhr
:
Millionen Deutsche feiern friedlich Silvester
Video
1:55
Nachrichten | heute 19:00 Uhr
:
Niederlande führen Böllerverbot ein
Video
1:33
Nachrichten | heute 19:00 Uhr
:
"Noch keine gesicherten Erkenntnisse"
Video
2:24
Nachrichten | heute 19:00 Uhr
:
Neujahrsansprache des Bundeskanzlers
Video
1:32
Nachrichten | heute 19:00 Uhr
:
Silvesterfeiern rund um den Globus
Video
1:32
Nachrichten | heute 19:00 Uhr
:
ZDF-Silvesterparty feiert Premiere in Hamburg
Video
1:12
Nachrichten | heute 19:00 Uhr
:
Massenproteste in Iran
Video
1:33
Nachrichten | heute 19:00 Uhr
:
"Bühne fast so groß wie ein Fußballfeld"
Video
1:34
Nachrichten | heute 19:00 Uhr
:
Angeblicher Angriff auf Putins Residenz
Video
1:52
Nachrichten | heute 19:00 Uhr
:
"Eher ein Blick zurück"
Video
1:26
Liveblog
Russland greift die Ukraine an
:
Aktuelles zum Krieg in der Ukraine
Neue Währung seit Neujahr
:
Auch Bulgarien bezahlt jetzt mit Euro
mit Video
1:36
Crans-Montana in der Schweiz
:
Feuer in Bar: "Sie sahen Menschen in brennenden Kleidern"
mit Video
2:24
Festnahmen und überlastete Notrufe
:
Niederlande: Gewalt in letzter Silvesternacht mit Böllern
mit Video
1:33
Skispringen - Two-Nights-Tour der Frauen
:
Freitag Tour-Zweite - Prevc Gesamtsiegerin
mit Video
0:53
FAQ
Demonstrationen im ganzen Land
:
Iran: Tote bei Protesten gegen Inflation und Staatsführung
mit Video
1:33
Aktion Neujahrsputz
:
Nach Silvester: Junge Muslime räumen auf
mit Video
1:04
FAQ
Ursache des Feuers weiter unklar
:
Was wir zur Brand-Katastrophe in der Schweiz wissen
mit Video
1:29
Bilderserie
Promi-News in Bildern
:
Johannes B. Kerner dankt allen Spendern
Freunde statt Feinde - geht das?
:
Fäuste und Falafel bringen Menschen zusammen
mit Video
28:20
Angriffe auf Einsatzkräfte
:
Ausschreitungen und tödliche Pyro-Unfälle in Silvesternacht
mit Video
1:55
Gelsenkirchen
:
Millionen-Raub in Sparkasse: Polizei bittet weiter um Hinweise
mit Video
2:28