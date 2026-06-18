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heute 19:00 Uhr

"Muss massiv nachverhandeln"

"Muss massiv nachverhandeln"

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Die Rahmenvereinbarung zwischen Iran und den USA ist nur ein Anfang. Viele Punkte bleiben ungeklärt.

ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen schätzt die Rahmenvereinbarung zwischen Iran und den USA ein.

heute 19:00 Uhr: Einzelbeiträge

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