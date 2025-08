Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima

von Miriam Steimer 06.08.2025 | 19:00 |

In der japanischen Stadt starben am 6. August 1945 etwa 80.000 Menschen, viele weitere an den späteren Folgen. Am Mittwoch jährt sich der Abwurf zum 80. Mal.