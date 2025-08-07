Batteriehersteller: US-Unternehmen will Northvolt übernehmen

Das US-Unternehmen Lyten hat angekündigt, die verbliebenen Standorte des Batterieherstellers Northvolt zu übernehmen. Dazu gehört auch eine Fabrik in Schleswig-Holstein.

Im März hatte das schwedische Unternehmen Northvolt Insolvenz angemeldet. Jetzt soll es übernommen werden. Quelle: picture alliance / TT NYHETSBYRÅN

Das US-Unternehmen Lyten will alle verbliebenen Standorte des insolventen schwedischen Batterieherstellers Northvolt übernehmen. Darunter ist auch die im Bau befindliche Fabrik bei Heide in Schleswig-Holstein . Das kündigte der im kalifornischen San Jose ansässige Batterietechnik-Spezialist an. Angaben zum finanziellen Rahmen der Vereinbarung machte er nicht.

Lyten hatte sich bereits im November 2024 ein großes Northvolt-Werk in Kalifornien, USA , gesichert. Vor rund einem Monat hatte das Unternehmen aus dem Silicon Valley zudem verkündet, das große Werk der Schweden im polnischen Danzig zu übernehmen.

Die schwedische Firma Northvolt wollte chinesischen E-Batterie-Konkurrenten die Stirn bieten. Doch der Plan ging nicht auf. 24.06.2025 | 2:01 min

Northvolt-Verkauf: Standorte in Schweden kommen wieder in Betrieb

Nun habe man eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb der Northvolt-Stammfabrik samt Expansionswerk im schwedischen Skellefteå, des Entwicklungszentrums Northvolt Labs in Västerås, der geplanten Fabrik Northvolt Drei bei Heide sowie sämtlichen geistigen Eigentums abgeschlossen, teilte Lyten mit. Diese Vermögenswerte seien zuvor auf insgesamt fünf Milliarden Dollar (4,3 Mrd. Euro) geschätzt worden. Der Betrieb an den beiden Standorten in Schweden werde nach dem Abschluss der Transaktion wieder aufgenommen.

Bis dahin dürften noch Monate vergehen: Lyten rechnet damit, die Übernahmen im vierten Quartal abzuschließen, nachdem alle erforderlichen behördlichen Genehmigungsprozesse in Schweden, Deutschland und der EU durchlaufen wurden.

Nach der Konzern-Pleite der geplanten Batterie-Fabrik in Heide gibt es Vorwürfe wegen länger bekannter Risiken und verschwendeten Steuergeldern.. 24.06.2025 | 2:32 min

Schleswig-Holsteins Regierungschef begrüßt Kauf

Hinsichtlich der Fabrik bei Heide arbeite man mit Northvolt und der Bundesregierung daran, an dem Programm festzuhalten, eine Batterieproduktionsanlage mit einer Anfangskapazität von 15 Gigawattstunden zu errichten. Dabei geht es sicher auch um einst Northvolt zugesicherte Fördermittel.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU ) nannte den Vorvertrag eine erfreuliche Nachricht. "Bis zum endgültigen Abschluss, dem Closing, müssen allerdings noch einige Hürden genommen, insbesondere Einzelheiten und Vollzugsbedingungen in Schweden und Deutschland geklärt werden." Das werde voraussichtlich einige Wochen bis Monate dauern.

Im März meldete der schwedische E-Auto-Batteriebauer Northvolt Insolvenz an. Seitdem ist unklar, wie es mit dem Firmenstandort in Schleswig-Holstein weitergeht. 12.03.2025 | 1:54 min

Northvolt: Erst Hoffnungsträger, dann Insolvenz

Northvolt galt als Hersteller von Batterien für E-Autos lange Zeit als große Hoffnung der europäischen Automobilbranche. Wegen anhaltender Finanzierungsprobleme stellte Northvolt aber Mitte März einen Insolvenzantrag für den Betrieb in Schweden.

Unklar blieb bis zuletzt, wie es mit geplanten Gigafabrik bei Heide weitergehen sollte. Das deutsche Tochterunternehmen Northvolt Germany ist zwar eine eigenständige Gesellschaft, als Teil des insolventen Mutterkonzerns aber indirekt von dem Verfahren betroffen.

Es sollte ein Leuchtturmprojekt werden: grüne Batterien für E-Autos, produziert in Deutschland. Doch ein Jahr später ist der schwedische Mutterkonzern pleite. 24.06.2025 | 9:36 min

Northvolt hatte von der staatlichen Förderbank KfW für den geplanten Fabrikbau bei Heide über eine Wandelanleihe rund 600 Millionen Euro erhalten. Bund und Land bürgten dafür die Wandelanleihe jeweils zur Hälfte. Hinzu kamen 20 Millionen Euro für Zinsen und Verfahrenskosten. Ein Teil des Geldes soll noch vorhanden sein.