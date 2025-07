Doch seit Jahren bleibt Bolivien in einer Art Sackgasse stecken. In innenpolitischen Rivalitäten ist auch eine deutsche Lithium-Chance versunken. Ein deutsch-bolivianisches Joint-Venture scheiterte 2019 im Wahlkampf am Misstrauen der Bevölkerung. Seitdem ist Deutschlands Industrie in Südamerikas Lithium-Dreieck nur punktuell vertreten, während die internationale Konkurrenz ihre Pflöcke einschlägt.