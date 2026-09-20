heute journal

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Regierungspartei unter Druck: Was macht Merz?

Regierungspartei unter Druck: Was macht Merz?

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SGS Slomka Schmiese

CDU-Chef Merz wolle „Bundeskanzler bleiben“, Verantwortung übernehmen, so ZDF-Hauptstadtkorrespondent Wulf Schmiese. Die heutigen schlechten Ergebnisse würden daran nichts ändern.

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