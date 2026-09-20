heute journal

Regierungspartei unter Druck: Was macht Merz?

20.09.2026 | 21:45 |

CDU-Chef Merz wolle „Bundeskanzler bleiben“, Verantwortung übernehmen, so ZDF-Hauptstadtkorrespondent Wulf Schmiese. Die heutigen schlechten Ergebnisse würden daran nichts ändern.