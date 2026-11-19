Philipp Treu
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Philipp Treu ist ein deutscher Fußballspieler. Er spielt in der Bundesliga als Verteidiger beim SC Freiburg. Im September 2026 gab er seinen Einstand in der deutschen Nationalmannschaft. ZDFheute informiert über Philipp Treu: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Philipp Treu
Erste Bilanz des neuen Bundestrainers:So hat Jürgen Klopp beim DFB-Team die Trendwende geschafftvon Ralf Lorenzenmit Video13:15
Freiburg-Power für das DFB-Team:Treu und Scherhant: Zwei Gewinner unter Kloppvon Boris BüchlerVideo1:38
Freiburg empfängt Schalke:Neuer Schub durch Treu und Scherhantvon Andreas Morbach
Neuling im DFB-Team:Philipp Treu: Nicht nur an der Linie auf der Überholspur?von Frank Hellmannmit Video2:59
Biografie
Philipp Treu wurde 2000 in Heidelberg geboren. Mit Freiburgs U19 gewann er 2018 den DFB-Pokal, mit der zweiten Mannschaft stieg er 2021 in die 3. Liga auf. 2023 wechselte Treu zum FC St. Pauli, mit dem er 2024 in die Bundesliga aufstieg. Im Sommer 2025 kehrte er zum SC Freiburg zurück und erreichte mit dem Verein 2026 das Finale der Europa League. Im September 2026 gab Treu sein Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft unter Trainer Jürgen Klopp.