DSV-Wasserspringer mit zehn EM-Medaillen:Wasserspringer über EM: "Absolut zufrieden"
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Die DSV-Wasserspringer holen bei der EM zehn Medaillen. Cheftrainer Bohm zieht Bilanz, Jaden Eikermann und Ole Rösler sprechen über ihre Wettkämpfe. Interview: Katharina Dexheimer.
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