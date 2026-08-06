DSV-Wasserspringer mit zehn EM-Medaillen : Wasserspringer über EM: "Absolut zufrieden"

06.08.2026 | 22:42 |

Die DSV-Wasserspringer holen bei der EM zehn Medaillen. Cheftrainer Bohm zieht Bilanz, Jaden Eikermann und Ole Rösler sprechen über ihre Wettkämpfe. Interview: Katharina Dexheimer.