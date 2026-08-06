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DSV-Wasserspringer mit zehn EM-Medaillen: "Absolut zufrieden"

DSV-Wasserspringer mit zehn EM-Medaillen:Wasserspringer über EM: "Absolut zufrieden"

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Wassersprung-Bundestrainer Christoph Bohm zieht im ZDF-Interview EM-Bilanz

Die DSV-Wasserspringer holen bei der EM zehn Medaillen. Cheftrainer Bohm zieht Bilanz, Jaden Eikermann und Ole Rösler sprechen über ihre Wettkämpfe. Interview: Katharina Dexheimer.

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