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Zverev und Co.: Wie geht Spitzensport mit Typ-1-Diabetes?

Zverev und Co.:Wie geht Spitzensport mit Typ-1-Diabetes?

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Alexander Zverev lebt mit Typ-1-Diabetes. Welche Herausforderungen kommen auf Spitzensportler mti dieser Stoffwechselerkrankung zu?

ZDF-Grafik Alexander Zverev

Alexander Zverev, Sandra Starke oder Matthias Steiner haben eines gemeinsam: Sie leben mit Typ-1-Diabetes. Wie ist Spitzensport trotz der Stoffwechselkrankheit dennoch möglich?

12.07.2026 | 0:50 min
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