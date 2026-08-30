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Ruder-WM: Bundestrainer Schwarzrock insgesamt "sehr zufrieden"

Fazit nach der Ruder-WM:Bundestrainer Schwarzrock insgesamt "sehr zufrieden"

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Der deutsche Rudertrainer Marcus Schwarzrock im ZDF-Interview

Ruder-Bundestrainer Marcus Schwarzrock zieht nach der WM in Amsterdam im ZDF-Interview mit Reporter Felix Tusche Bilanz und blickt auf Olympia 2028.

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