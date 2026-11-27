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Monobob:Altenberg: Nolte siegt im BVB-Bob
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Bob-Dominatorin Laura Nolte hat einen perfekten Start in die neue Weltcup-Saison hingelegt. Nolte gewann den Auftakt in Altenberg - im Monobob mit neuem Design.
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