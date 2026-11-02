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Beachvolleyball: Kinder pushen Hüper und Wüst zum Gruppensieg

Youth Olympic Games:Diese Kinder pushen Beachvolleyball-Duo zum Gruppensieg

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Das deutsche Beachvolleyball-Duo Lasse Hüper und Filo Wüst feiert bei den Youth Olympic Games in Dakar den Gruppensieg - mit besonderer Unterstützung vor Ort.

Lasse Hüper und Filo Wüst

Bei den Youth Olympic Games werden die deutschen Beachvolleyballer Lasse Hüper und Filo Wüst von Kindern und Jugendlichen aus dem Kinderheim einer Hamburgerin angefeuert.

02.11.2026 | 0:19 min

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