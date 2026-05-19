Reporter über deutsches Eishockeyteam : Klostermann: Gegen USA nicht chancenlos

19.05.2026 | 13:49 |

Noch sei das deutsche Eishockey-Team bei der WM nicht verloren, sagt ZDF-Reporter Konstantin Klostermann. Das DEB-Team sollte gegen die USA "in Führung gehen, dann kommt vielleicht die Überzeugung zurück".