Reporter über deutsches Eishockeyteam :Klostermann: Gegen USA nicht chancenlos
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Noch sei das deutsche Eishockey-Team bei der WM nicht verloren, sagt ZDF-Reporter Konstantin Klostermann. Das DEB-Team sollte gegen die USA "in Führung gehen, dann kommt vielleicht die Überzeugung zurück".
Deutschland - Finnland 1:3
Deutschland - Lettland 0:2
Deutschland - Schweiz 1:6
Deutschland - USA (20. Mai, 20:20 Uhr)
Deutschland - Ungarn (22.Mai, 16:20 Uhr)
Deutschland - Österreich (23.Mai, 20:20 Uhr)
Deutschland - Großbritannien (25.Mai, 20:20 Uhr)