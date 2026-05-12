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Krüger wird Sportvorständin bei Bundesliga-Männern des HSV

Beim Hamburger SV:Krüger wird Sportvorständin in Männer-Bundesliga

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Kathleen Krüger

Der Hamburger SV hat für den Posten des Sportvorstands Kathleen Krüger vom Ligakonkurrenten und Rekordmeister FC Bayern München verpflichtet.

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